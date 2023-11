Ligue des champions  : Wendie Renard "est l’Olympique lyonnais"

Au club depuis 2006, Wendie Renard a tout connu avec l’OL. Ce mardi, la capitaine lyonnaise va entamer sa 17e campagne de Ligue des champions. Un monument qui continue encore d’impressionner.

Il y a déjà un moment qu’elle est devenue la joueuse la plus capée de l’histoire de la compétition. Après avoir passé la barre symbolique des cents matchs de Ligue des champions lors du parcours victorieux en 2021-2022, Wendie Renard continue de tracer son chemin et d’inscrire son nom dans la légende du foot féminin. Si certains estiment que sa carrière n’est pas reconnue à sa juste valeur, la capitaine de l’OL est un modèle de longévité. Ce mardi, sur la pelouse de l’Eden Arena, Renard va entamer sa 17e campagne de Ligue des champions et disputera son 111e match.

Arrivé en 2006 à l’OL en même temps que Sonia Bompastor et Camille Abily, Wendie Renard est aujourd’hui sous leurs ordres. De quoi impressionner encore un peu plus son ancienne coéquipière et désormais entraîneure avant le rendez-vous contre le Slavia Prague (21h). "Wendie, c’est l’Olympique lyonnais. Elle est arrivée très jeune au club et depuis elle a tout vécu avec ce club. C’est une joueuse très importante, mais ça va au-delà de ça, c’est une icône. Elle inspire les jeunes joueuses, mais aussi une flopée de personne par ce qu’elle représente sur le terrain, mais aussi en dehors avec son charisme. C’est du pain bénit pour une entraîneure."

Bompastor : "Elle reste ma leader"

Malgré le poids des années (33 ans), une armoire à trophées remplie jusqu’à ras bord en club, Wendie Renard n’est "pas rassasiée". Toujours aussi pudique au moment de parler d’elle, l’internationale française préfère mettre en avant la longévité de l’OL au plus haut niveau quand il s’agit de parler d’une possible 111e rencontre en Ligue des champions. "Avoir autant de matchs en Ligue des champions démontre la régularité de l’Olympique lyonnais dans cette compétition."

À son âge et après autant de matchs avec l’OL, on ne la changera. Cela tombe bien puisque Sonia Bompastor "est très fière de la compter dans mon effectif. J’ai énormément de respect pour ce que Wendie a pu faire et continuera à faire. Elle reste la leader de ce club, de cette équipe, ma leader aussi."