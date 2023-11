OL : Tagliafico manquera la réception de Lille

Averti à la 79e minute contre Rennes, Nicolas Tagliafico a reçu son troisième carton jaune en moins de dix matchs. Le défenseur argentin de l'OL sera suspendu contre Lille au retour de la trêve internationale.

Il ne lui restait que onze minutes à tenir avant que les compteurs ne soient remis à zéro. Averti lors de la 2e et 3e journée de Ligue 1, Nicolas Tagliafico était depuis sous la menace d’un match de suspension pour une accumulation de cartons jaunes. Pourtant, depuis ce match contre Nice fin août, le latéral argentin avait réussi à se tenir à carreau et à passer entre les mailles du filet. C’était sans compter sur Mme Frappart dimanche en fin d’après-midi à Rennes. Alors que l’OL menait depuis un peu plus de dix minutes, les Lyonnais ont avant tout cherché à faire front commun pour éviter de voir Rennes revenir au score et gagner pour la première fois (0-1).

Une suspension juste après la trêve internationale

Décontenancé par les dribbles de Désiré Doué, fraîchement entré en jeu, Tagliafico est parti à la faute à la 79e minute. L’arbitre centrale n’a pas hésité longtemps et lui a brandi un carton jaune aux lourdes conséquences. Suite à cette troisième biscotte en moins de dix matchs, le latéral sera suspendu un match par la commission de discipline qui se réunira mercredi.

La sanction ne prenant qu’effet la semaine suivante, Fabio Grosso va donc devoir se passer de Nicolas Tagliafico pour la réception de Lille, le dimanche 26 novembre (20h45). Parti en Amérique du Sud rejoindre l’Albiceleste, le champion du monde 2022 aura donc tout le temps de se remettre de ce long périple et ne sera de retour qu’à Lens, une semaine plus tard.