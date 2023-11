Nicolas Tagliafico rejoindra l’Argentine après Rennes - OL

Une fois le coup de sifflet final de Rennes - OL, Nicolas Tagliafico ne va pas s’attarder en France. Le latéral gauche va prendre la direction de l’Argentine pour deux matchs de qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Encore sous le coup d’un match de suspension, Nicolas Tagliafico va devoir se tenir une dernière fois à carreaux dimanche face à Rennes, s’il ne veut pas rater le rendez-vous contre Lille le 26 novembre prochain. Entre-temps, le latéral gauche de l’OL va prendre la direction de l’Amérique du Sud. Après la fin du match contre le Stade Rennais dimanche (17h05), Tagliafico va en effet rejoindre la sélection argentine. Le champion du monde en titre a été retenu dans la liste de Lionel Scaloni pour cette dernière trêve internationale en 2023.

À l’occasion de cette fenêtre, l’Argentine va disputer deux nouveaux matchs comptant pour les qualifications pour la Coupe du monde 2026. Et pas des moindres. Le vendredi 17 novembre, l’Albiceleste affrontera l’Uruguay de Marcelo Bielsa à Buenos Aires. Cinq jours plus tard, les coéquipiers de Tagliafico prendront la direction de Rio de Janeiro pour un classique du continent sud-américain avec le duel contre le Brésil. Avec quatre victoires en quatre matchs, l’Argentine caracole en tête et peut distancer un peu plus ses deux poursuivants avec ces confrontations directes.