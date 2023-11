Jean-Michel Aulas et Juninho (Photo by Valery HACHE / AFP)

Deux ans après son départ de l’OL, Juninho pourrait bien faire son retour dans l’organigramme lyonnais sur demande de John Textor. N’ayant pas hésité à tacler le Brésilien depuis leur séparation, Jean-Michel Aulas se montre pourtant enthousiaste à cette idée.

Et si le retour tant attendu de Juninho par les supporters était enfin une réalité ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais le Brésilien s’est bien entretenu avec John Textor comme avancé par L’Équipe et confirmé par Olympique-et-Lyonnais. Les échanges tourneraient autour d’un rôle de conseiller, bien loin de son rôle de directeur sportif occupé entre juin 2019 et décembre 2021. Voir Juninho revenir dans l’organigramme de l’OL apporte forcément une part d’excitation dans l’environnement lyonnais même si le rôle suggéré laisse malgré tout songeur quant à son pouvoir décisionnel au quotidien. Même Jean-Michel Aulas semble valider l’idée d’un retour de l’ancien capitaine de l’OL. "Si cela se confirme, c’est une très bonne initiative et il faut envisager une solution pour que Juni ait des pouvoirs opérationnels. C'est ce qu’il souhaite me semble-t-il ?", a écrit le dirigeant français sur son compte X (anciennement Twitter).

Une sortie surprenante puisque les deux hommes ne sont pas forcément en bons termes depuis la fin de leur collaboration, il y a deux ans. L’ancien président de l’OL, comme un père déçu, n’avait d’ailleurs pas manqué de critiquer à de nombreuses reprises certains travaux ratés de Juninho comme la nomination de Sylvinho pour prendre la suite de Bruno Genesio à l’été 2019. Aulas avait même eu des mots durs en janvier dernier, allant jusqu’à considérer le retour de Juninho comme "ma première erreur de stratégie de ressources humaines en donnant une délégation du pouvoir sportif extrêmement large à Juni. Ça n’a pas fonctionné." N'étant plus dans le pouvoir décisionnel, "JMA" semble avoir depuis changé d'avis.