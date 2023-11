Lukeba "affecté" par la dernière place de l’OL en Ligue 1

Castello Lukeba après son but lors de Strasbourg – OL (Photo by Frederick FLORIN / AFP)

Parti en Allemagne durant l’été, Castello Lukeba n’en a pas pour autant oublié l’OL. Le défenseur central est affecté par la dernière place de son club formateur, mais croit en la réaction d’orgueil de ses anciens coéquipiers.

Loin des yeux, près du cœur. Il a beau être parti et pas forcément dans les meilleures conditions possibles, Castello Lukeba n’oublie pas d’où il vient. Épanoui au RB Leipzig avec qui il a joué 15 matchs, le défenseur central continue de suivre ce qu’il se passe à l’OL. Ce qu’il voit n’est pas forcément tout rose entre querelles internes et déboires sportifs. Celui qui a été vendu pour 30 millions d’euros durant l’été dernier a avoué sur beIN Sports "être affecté. Lyon, c’est mon club formateur et mon club de cœur. Je n’ai jamais vu l’OL jouer les dernières places." Dans les travées du Parc OL, ils sont nombreux à ne pas avoir connu ça non plus.

Néanmoins, en ces temps difficiles, les supporters lyonnais ont choisi de faire front commun avec les joueurs pour redresser la barre. Vendredi, les groupes de supporters ont une nouvelle fois apporté leur soutien aux joueurs, les appelant malgré tout à faire preuve de caractère. Lukeba ne doute pas de voir son club formateur se sortir de cette spirale infernale malgré des esprits forcément touchés dans le vestiaire lyonnais. "Je suis toujours en contact avec la plupart des joueurs qui sont au club. Je sais qu’ils sont affectés d’être dans cette situation. J’ai confiance en eux, ils vont tout faire pour s’en sortir. Je leur souhaite le meilleur pour la suite du championnat, j’ai confiance, ils vont se relever." Avoir confiance ne suffit plus désormais, il faut des points et vite à l'OL.