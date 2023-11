Sortie après seulement 37 minutes de jeu lors d’OL - Montpellier (5-0), Damaris Egurrola a souffert de la cheville. Sonia Bompastor craint une grosse torsion pour sa milieu de terrain.

Ce fut le gros point noir de la soirée. Si l’OL a encore une fois déroulé en championnat avec une nouvelle large victoire (5-0) contre Montpellier, les Fenottes ont perdu Damaris Egurrola après seulement 37 minutes de jeu. Touchée, la milieu de terrain lyonnaise a dû laisser sa place à sa compatriote Daniëlle van de Donk.

Elle a beau eu regarder le reste du match sur le banc de touche, les nouvelles n’étaient pas forcément bonnes après la rencontre. "Sa cheville a tourné. Ça allait au début, mais elle a dû la sentir de plus en plus, donc il n’y avait pas de risques à prendre, nous a confié Sonia Bompastor à l’issue de la victoire. Il y a certainement une petite torsion, mais on verra ce que diront les examens plus poussés."

Alors que l’OL doit s’envoler vers Prague lundi, la présence de Damaris est pour le moment compromise. Il faut dire que la milieu n’a pas été épargnée après seulement quelques secondes de jeu. Sur une intervention à retardement, Ouchene est venue poser ses crampons sur la cheville de la joueuse de l’OL qui s’est écroulée au sol, se tordant de douleur. L’adrénaline lui a permis de se relever et d’enchaîner pendant un peu plus d’une demi-heure avant que Damaris ne soit rattrapée par la réalité…