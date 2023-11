Cinq jours après sa grosse victoire au Paris FC, l’OL a confirmé à domicile contre Montpellier. Vainqueures 5-0, les Fenottes ont parfaitement préparé leur entrée en lice en Ligue des champions, mardi à Prague.

Encore et toujours invaincues. Après sept journées, l’OL continue son sans-faute dans cet exercice 2023-2024 de D1 féminine et caracole toujours en tête du championnat. Moins d’une semaine après avoir livré son match le plus abouti contre le Paris FC, la formation lyonnaise a signé un 7e succès de suite face à Montpellier (5-0). Après la prestation à Paris, celle délivrée à Décines a forcément été moins fringante, mais avant de faire son entrée en Ligue des champions, l’OL avait avant tout besoin de confirmer plutôt que de se rassurer.

C’est chose faite ce vendredi soir avec une partie maitrisée à défaut de contrôlée. En pensant à la Coupe d’Europe, Sonia Bompastor avait fait quelques retouches tout en restant dans une certaine continuité. Seulement un changement par ligne avec notamment la titularisation de Griedge Mbock aux côtés de Wendie Renard.

Trois minutes ont suffi pour tuer le match

À la différence du Paris FC, les retardataires dans la tribune Gérard Houllier n’ont rien raté. L’OL a rapidement pris le jeu à son compte, mais les reprises trop croisées ou ratées de Majri (7e) et Le Sommer (10e) ont empêché les Fenottes d’ouvrir le score. Ce n’était que partie remise. Comme c’est le cas depuis plusieurs matchs, les coéquipières de Wendie Renard ont cette capacité à mettre un premier puis un deuxième but dans la foulée.

En trois minutes, l’OL a mis la tête sous l’eau aux Montpelliéraines, pas chanceuses pour le coup. Maelys Mpome a dévié dans son but un centre de Sara Däbritz (1-0, 13e) tandis que la tête repoussée de Le Sommer repoussée par la barre a fini dans les pieds de Diani (2-0, 16e). Deux buts d’avance après un quart d’heure, les Lyonnaises avaient fait le plus dur.

Trois CSC pour Montpellier

Cela s’est ressenti dans le rythme du match ensuite. Montpellier, certes quatrième au coup d’envoi, n’a presque rien montré dans cette partie. Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir le club héraultais tenter une première frappe avant que des coups de pieds arrêtés ne créé un petit vent de panique dans la surface lyonnaise. Mais ce fut tout pour le MHSC qui n’a même pas réussi à faire mal en contre. À côté de ça, l’OL a pêché dans le dernier geste pour se mettre définitivement à l’abri.

Daniëlle van de Donk, entrée à la 37e minute à la place de Damaris touchée, a obligé Petiteau à s’employer (47e). Diani a, elle, vu un bout de pied montpelliérain dévier en corner une reprise sur un centre venu de la gauche (49e). C'est sur un énième coup du sort pour Montpellier que la messe a été dite à l'heure de jeu. Sur un corner de Bacha, Lakrar a remisé de la tête vers son but avant que Boureille ne marque contre son camp, impuissante. Les malheurs montpelliérains ont pris fin à la 76e minute avec un nouveau CSC. L’OL n’a pas été des plus flamboyants, mais avant de se rendre à Prague mardi, il a assuré l’essentiel avec un nouveau festival offensif et ce cinquième but de Renard (90e+4).