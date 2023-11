Griedge Mbock et Fridolina Rolfo lors d’OL – Barcelone en finale de la Ligue des champions 2022 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Pour cette 7e journée de D1 féminine, Sonia Bompastor a apporté quelques retouches contre Montpellier. L’entaîneure de l’OL a effectué trois changements avec les titularisations de Griedge Mbock, Sara Däbritz et Amel Majri.

Après la démonstration contre le Paris FC (1-6) dimanche dernier, Sonia Bompastor allait-elle miser sur la continuité ou la Ligue des champions allait-elle entrer en ligne de compte pour OL - Montpellier ? La réponse se situe entre les deux puisque huit des onze titulaires à Charléty ont été reconduites par leur entraîneur ce vendredi (21h). Néanmoins, Bompastor a souhaité donner un peu de temps de jeu à certaines joueuses et en faire reposer d'autres. Trois changements sont à noter pour la réception de Montpellier, un par ligne. Montant en puissance au fil des semaines, Griedge Mbock remplace Vanessa Gilles aux côtés de Wendie Renard dans l'axe de la défense. De quoi plaire aux plus nostalgiques.

Buteuse lors de son entrée contre le Paris FC, Sara Däbritz se retrouve récompensée avec une titularisation en lieu et place de Melchie Dumornay, un peu brouillonne à Paris et qui a pas mal voyagé durant la trêve internationale. Enfin, devant, Sonia Bompastor n'a pas souhaité miser une nouvelle fois sur son trio décoiffant avec Diani, Hegerberg et Le Sommer. La Norvégienne retourne sur le banc tandis qu'Amel Majri aura pour mission de distiller des bons à Le Sommer, qui retrouve une place axiale.

La composition de l’OL contre Montpellier : Endler - Carpenter, Renard (cap), Mbock, Bacha - Horan, Damaris, Däbritz - Diani, Le Sommer, Majri