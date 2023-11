Paris FC - OL (1-6) : un trio qui était d’attaque

Eugénie Le Sommer qui célèbre son but lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Alignées pour la première fois ensemble, Eugénie Le Sommer, Kadidiatou Diani et Ada Hegerberg se sont montrées décisives dans la victoire de l’OL au Paris FC. Retrouvez le top et le flop d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top : trois attaquantes décisives

À la lecture du onze retenu par Sonia Bompastor, il y avait de quoi être excité, notamment en regardant les noms sur la ligne d’attaque. Avec Kadidiatou Diani, Ada Hegerberg et Eugénie Le Sommer, l’OL avait sorti la grosse artillerie pour tenter de conserver son fauteuil de leader. On ne peut pas dire que les trois Fenottes ont déçu. Alignées d’entrée pour la première fois ensemble, il y a forcément manqué un peu d’automatismes, surtout avec l’ancienne Parisienne. Seulement, Bompastor voulait de l’efficacité et elle a été servie. Après 50 secondes, Le Sommer avait planté le décor avec un enchainement de toute beauté. Son doublé pour le 1-3 à la 41e n’a rien à envier dans la technique de frappe.

Plus discrètes, Hegerberg et Diani ont attendu la fin de la première mi-temps pour se mettre en évidence. Bien plus puissante que son vis-à-vis, Diani a fait la différence avant de servir sur un plateau en retrait sa coéquipière norvégienne. Il n’y a eu qu’à voir la réaction d’Hegerberg au moment de voir le ballon franchir la ligne et se retourner directement vers Diani pour comprendre que les egos sont laissés de côté. Les deux ont remis ça juste après la pause pour définitivement tuer les espoirs parisiens avant que Diani n’y aille de son but en fin de match quand ses deux compères étaient déjà sorties. Ce trio peut faire mal, très mal dans les semaines et mois à venir. Le Paris FC en a été la première victime ce dimanche (1-6).

Le flop : l’OL sauvé par ses montants

Est-ce vraiment une mauvaise chose de voir la chance être de son côté ? Clairement pas, mais ces faits de jeu incarnent surtout le trou d’air qu’a pu connaître l’OL ce dimanche face au Paris FC. Les Lyonnaises n’ont pas joué faciles, mais comme elles en ont l’habitude depuis plusieurs années, la formation parisienne leur donne du fil à retordre. En prenant un but après seulement 56 secondes, le Paris FC aurait pu s’écrouler mentalement.

Il n’en a rien été et l’OL a été confronté à des attaques rapides qui ont déstabilisé l’équilibre lyonnais plus d’une fois notamment en première mi-temps. Ces trous d’air ne vont forcément pas plaire à Sonia Bompastor car sans une Christiane Endler encore une fois au rendez-vous (5e, 29e, 53e) et un triple montant pour le PFC, le scénario aurait pu être différent et la victoire bien moins large. Mais c’est aussi ça le force d’un champion.