Eugénie Le Sommer et Gaëtane Thiney, anciennes coéquipières en équipe de France et adversaire lors de Paris FC – OL (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

Ce dimanche (21h), l’OL et le Paris FC s’affrontent pour la place de leader. Ce choc de la D1 féminine met également aux prises les deux meilleures buteuses du championnat : Eugénie Le Sommer et Gaëtane Thiney, toutes deux la trentaine bien passée.

Soir de choc ce dimanche à 21h du côté de Charléty. En sortie de trêve internationale, la FFF a eu la bonne idée de programmer le choc entre le Paris FC et l’OL un dimanche soir. La case prime time est forcément mise en avant mais pour le public familial, une veille de rentrée scolaire, on a connu mieux. Qu’importe, ce Paris FC - OL est attendu pour bien des raisons. Il met aux prises les deux meilleures équipes de ce début de championnat avec une place de leader en jeu à l’issue des 90 minutes.

Il va permettre au club francilien, auteur d’un sans-faute en D1 et dans son parcours pour atteindre la Ligue des champions, d’en savoir un peu plus où il en est vraiment dans la hiérarchie française. Côté lyonnais ? Après le PSG début octobre, c’est une nouvelle occasion de montrer sa domination sur la scène nationale, même si une victoire ne signifiera en rien une voie royale vers le titre. Et puis il y a ce match dans le match sur lequel personne n’aurait misé, pas même les principales protagonistes.

Le Sommer : "J'ai tout mis en place pour durer"

Ce dimanche, Gaétane Thiney, 37 ans, et Eugénie Le Sommer, 34 ans, vont croiser le fer une énième fois en championnat. Seulement, c’est peut-être bien la première fois que les anciennes coéquipières en équipe de France le font en étant co-meilleures buteuses de la D1. Quand la précocité est devenue monnaie courante dans le football, à l’image de la titularisation de la jeune gardienne, Maïté Mendiburu (15 ans), à Bordeaux, samedi, les deux historiques font de la résistance. "Elle fait un bon début de saison. Je la connais bien, mais j’espère qu’elle ne marquera pas contre nous, a souri Le Sommer vendredi au moment de parler de son duel à distance. Nous sommes deux joueurs avec une certaine régularité dans notre carrière. L’âge, ça ne compte pas, c'est ce que tu fais sur le terrain."

Ce match dans le match est un joli pied de nez à ceux qui doutaient encore de la qualité des deux joueuses. Si Eugénie Le Sommer a réussi à retrouver les Bleues sous Hervé Renard après avoir été placardisée par Corinne Diacre, Gaëtane Thiney n’a pas connu la même réussite. À 37 ans, elle est plus proche de la fin que du début de sa carrière. Elle raccrochera d’ailleurs à la fin de la saison et son rêve de disputer les Jeux Olympiques chez elle à Paris a pris du plomb dans l’aile. Ce dernier exercice ressemble donc à un baroud d’honneur avec le Paris FC. Eugénie Le Sommer est, elle aussi, en fin de contrat en juin 2024, mais sa soif de trophées et de victoires semble toujours là.

Une place de meilleure buteuse de l'histoire pour Le Sommer

Après une seconde partie de saison dernière compliquée, la Bretonne revit depuis la reprise avec ses six buts et deux passes toutes compétitions confondues avec l’OL. Ayant disputé son 300e match à Reims, Eugénie Le Sommer peut encore un peu plus marquer l’histoire du championnat français ce dimanche. En trouvant la faille contre le Paris FC, elle pourrait devenir le co-meilleure buteuse de l’histoire de la D1 avec 223 buts et rejoindre Laëtitia Tonazzi, passée notamment par l’OL. Un cap dont l’attaquante "n’était pas au courant" mais "espère y parvenir d’ici à la fin de la saison".

Vu la dynamique actuelle, cela devrait arriver plus tôt que prévu pour une joueuse "qui a toujours réfléchi comme une professionnelle même quand je ne l’étais pas. J’ai mis tout en place depuis toute jeune pour réussir et m’inscrire sur la durée. On ne dure pas juste parce qu’on a changé quelque chose pendant un an. Ça peut être un bon message pour les jeunes d’aujourd’hui. Si je suis là encore à 34 ans, c’est parce que j’ai fait les choses bien sur la durée." Encore fraîche mentalement, Eugénie Le Sommer joue malgré tout les grandes sages.