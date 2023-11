L’OL salue l’évolution du Paris FC avant le choc

Dimanche (21h), l’OL se rend en Île-de-France pour affronter le Paris FC. Un choc entre les deux premières équipes du championnat.

Avec la nouvelle formule des play-offs, le match qui se profile dimanche soir (21h) au stade Charléty a forcément un peu moins de saveur que lors des dernières semaines. Pourtant, le choc entre le Paris FC et l’OL est attendu en sortie de trêve internationale. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il met aux prises les deux meilleures équipes de ce début de championnat. Avec 15 points, les deux clubs ne sont séparés que par la différence de buts en faveur des Lyonnaises (+19 contre +17 pour les Parisiennes). Dimanche, l’OL pourrait donc prendre trois points d’avance en tête, même si dans le nouveau format, cela ne change pas vraiment quelque chose au final.

Néanmoins, avant de faire leur entrée en Ligue des champions dans une dizaine de jours, les Fenottes auront un petit avant-goût contre le Paris FC, qualifié pour la première fois de son histoire et qui récolte les fruits de ces années de construction. "On souhaite que ce match ait un goût de Ligue des champions et on l’espère. C’est le genre de match que les joueuses aiment jouer, quand il y a cette rivalité et une équipe en face qui peut nous poser des problèmes, a constaté Sonia Bompastor vendredi. De saison en saison, cette équipe franchit des paliers et va dans la bonne direction. On est ravis d’avoir un PFC aussi fort, car cela amène de la concurrence dans le championnat."

Pas la meilleure des programmations en revanche

Quand l’OL devait compter sur le PSG pour la passe d’armes, le Paris FC pointe chaque saison un peu plus le bout de son nez et le début de cet exercice 2023-2024 n’est que la conséquence du travail effectué par Sandrine Soubeyrand au fil des années. Bien que rival, le club lyonnais ne manque pas de saluer cette progression qui ne peut favoriser l’expansion de la D1 féminine. "C’est une équipe qui fait un début de saison parfait. Mais elle ne sort pas de nulle part et travaille bien depuis plusieurs saisons, valide Eugénie Le Sommer. On a toujours eu du mal à les battre, ce qui change aujourd’hui, ce sont leurs grosses performances en Ligue des Champions. Elles sont en pleine confiance et ce sera un match intense."

Pour l’image du football féminin en France, ce Paris FC - OL ne peut être qu’une bonne publicité. Dommage qu’il intervienne après une trêve et un dimanche soir…