Metz devrait pouvoir compter sur le retour de N’Doram contre l’OL

Kevin N’Doram (Metz) et Enzo Le Fee (Lorient) lors de la saison 2022-2023 (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Touché au mollet et ayant manqué les deux derniers matchs, Kevin N’Doram a fait son retour à l’entraînement collectif avec Metz. Le milieu devrait faire son retour face à l’OL.

Comme Fabio Grosso, Laszlo Bölöni a pas mal de problèmes à gérer du côté du FC Metz. Pas extra-sportifs, mais bien sportifs avec une 17e place au classement. Dimanche (13h), le déplacement au Parc OL face à la lanterne rouge qu'est le club lyonnais vaudra donc bien plus que trois points pour les deux équipes, en mal de points et de confiance. Pour ce rendez-vous à Décines, l’entraîneur messin devrait pouvoir compter sur un retour de poids dans son effectif. Laissé sur le banc contre Nice début octobre, Kevin N’Doram avait ensuite dû faire une croix sur les deux rendez-vous suivants à Monaco et contre Le Havre.

Deux absences actées côté messin

Remis de sa blessure au mollet, le milieu de terrain français a repris l’entraînement collectif mercredi avec le FC Metz et postule pour une place dans le groupe messin, comme l’a confirmé Bölöni vendredi. En revanche, l’entraîneur hongrois devra toujours faire sans l'attaquant colombien Oscar Estupinan, touché aux ischio-jambiers à Monaco, et le milieu Habib Maïga, blessé à un mollet et absent depuis début octobre.