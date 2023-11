Après Eugénie Le Sommer en septembre, Melchie Dumornay est nommée pour le titre de joueuse du mois d’octobre. La joueuse de l’OL est en concurrence avec Grace Geyoro (PSG) et Louise Fleury (Paris FC).

L’OL va-t-il faire le doublé en ce début de saison ? En octobre, Eugénie Le Sommer avait reçu le trophée de joueuse du mois de septembre après un départ canon collectivement et individuellement. L’attaquante lyonnaise va peut-être pouvoir passer le témoin à l’une de ses coéquipières pour le titre du mois d’octobre. En effet, la D1 féminine, avec l’UNFP, a dévoilé le nom des joueuses en lice pour être élue meilleure joueuse du championnat en octobre. En plus de Grace Geyoro (PSG) et Louise Fleury (Paris FC), on retrouve Melchie Dumornay du côté lyonnais.

Un triplé de passes contre Saint-Etienne

Arrivée durant l’été après avoir signé avec les Fenottes en janvier dernier, la polyvalente Haïtienne n’a pas mis longtemps avant de s’acclimater à son nouvel environnement. Freinée par une blessure au début de l’exercice, Dumornay marche sur l’eau depuis. Buteuse contre les Girondins de Bordeaux pour la première fois avec l’OL en championnat, l’ancienne Rémoise a marché sur l’eau en octobre, à l’image de son triplé de passes décisives dans le derby contre Saint-Etienne. Avec un autre but contre Reims juste avant la trêve, Melchie Dumornay a mis tous les ingrédients de son côté pour remporter une troisième fois le trophée de meilleure joueuse du mois.