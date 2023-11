Auditionné jeudi par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les dysfonctionnements au sein des fédérations sportives, Didier Deschamps est revenu sur les incidents en marge d’OM - OL. Le sélectionneur des Bleus veut des "sanctions plus lourdes, plus sévères".

Tout le monde y va de sa petite sortie médiatique, preuve que ce qu’il s’est passé dimanche dernier à Marseille a atteint un niveau qu’on aurait préféré ne pas imaginer et vivre. Pourtant, les scènes de violence autour du trajet du bus de l’OL puis de ses supporters ont fait le tour de la France et même des pays étrangers. Le visage en sang de Fabio Grosso est devenu bien malgré lui le symbole de cette montée de violence aperçue dans les rues marseillaise près de deux heures avant le coup d’envoi de l’Olympico.

"J'aurais aimé que mon visage ne fasse pas le tour du monde. J'aimerais qu'aucun visage ne le fasse, d’ailleurs, a clamé Fabio Grosso vendredi en conférence de presse. Ça ne doit jamais arriver. On est passé à un endroit où il y avait plein de cailloux au bord de la route avec des travaux, ce n'est pas normal. Ce n'est pas en enlevant les supporters du stade qu'on aura la solution. C'est en améliorant la sécurité." Et en imposant des sanctions plus fortes aux fauteurs de trouble ?

C’est ce que semble penser Didier Deschamps. Auditionné jeudi par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les dysfonctionnements au sein des fédérations sportives, le sélectionneur des Bleus est revenu sur les violences et gestes racistes observés dimanche avant OM - OL. Condamnant les deux, Deschamps estime lui aussi que les sanctions sportives n’ont pas vraiment d’impact pour éradiquer ces fléaux et demande la manière forte. "Ce sont des images horribles, qui n'ont pas de place dans un cadre sportif ou même dans la vie de tous les jours. Il faut faire en sorte que ça n'arrive plus. Aujourd'hui, malheureusement la sphère sportive et en particulier le football est le reflet de notre société."

Arguant n’avoir jamais été confronté à du racisme dans le vestiaire mais ne pouvant confirmer "qu’il n’y a pas de racisme dans le foot", Didier Deschamps est favorable à des "sanctions plus lourdes, plus sévères. Je pense qu'il faut en passer par là, mais à tous les niveaux il y a des gens responsables qui doivent prendre ce type de décision. C'est leur responsabilité."