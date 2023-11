Dans un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL, 93% des Français interrogés sont favorables à durcir les sanctions des comportements délictueux et recourir à la prison ferme pour les actes les plus graves après OM - OL.

Ce sont des images qu’on aurait préféré ne pas voir. Dimanche dernier, Marseille a été le théâtre de scènes de violence "ayant fait passer un cap" d’après Anthony Lopes. Entre bus des joueurs et supporters de l’OL caillassés, blessure grave de Fabio Grosso puis des gestes racistes d’individus présents dans le parcage lyonnais, les acteurs de cette rencontre ont vécu "une triste soirée" selon les dires de l’entraîneur lyonnais. Depuis une semaine, ces incidents avant OM - OL font donc la Une des journaux, qu’ils soient sportifs ou non et a renforcé un peu plus le ras-le-bol chez certains.

Ce qui est palpable à Lyon l’est tout autant à l’échelle nationale. Dans un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL, 7 Français sur 10 ont une mauvaise opinion des supporters de football. La jauge monte à 90% quand il s’agit de confirmer que les images vues dimanche à Marseille nuisent au football français à l’étranger. Depuis six jours, la fracture est de plus en plus grande, tout comme l’envie d’en finir avec ces actes qui n’ont pas leur place dans une enceinte sportive ou ailleurs.

Une majorité n'a pas confiance dans les instances du foot français

Remontés contre ces violences, 93% des Français interrogés dans le sondage sont favorables à durcir les sanctions des comportements délictueux et recourir à la prison ferme pour les actes les plus graves, 90% à des interdictions de stades à vie. Plus que des sanctions sportives, c’est bien une individualisation de la sanction que souhaite le peuple français à l’heure où Lille et ses supporters ont été des victimes collatérales de ces incidents.

En effet, le Ministère de l’Intérieur a décidé vendredi d’interdire la venue des supporters lillois à Marseille ce samedi. Une décision qui va renforcer le climat de défiance des Français puisqu'une majorité d’entre eux n’ont ni confiance dans les instances du football français, la LFP (63%) et la FFF (61%), ni dans le ministère des Sports (63%).