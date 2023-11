Ayant vécu une soirée mouvementée dimanche dernier à Marseille, Anthony Lopes et Fabio Grosso ont également condamné les actes racistes de certains individus dans le parcage de l’OL.

En se présentant face aux journalistes vendredi, Anthony Lopes et Fabio Grosso se sont fait les porte-paroles du vestiaire lyonnais concernant les incidents qui ont éclaté en marge d’OM - OL dimanche dernier. N’en revenant toujours pas de la violence qui a pu éclater sur le trajet du bus lyonnais dans le centre de Marseille, les deux Lyonnais n’ont pas pour autant fait la sourde oreille au moment de parler des actes aperçus dans le parcage visiteurs du Vélodrome.

S’ils ont été mis au courant bien après des agissements de certains individus, notamment membre du groupe identitaire Mezza Lyon, les joueurs lyonnais, par l’intermédiaire d’Anthony Lopes, condamnent ces agissements racistes faits de cris de singe et salut nazi. "Ce sont des choses totalement inacceptables, a clamé Anthony Lopes, passé le premier vendredi en conférence de presse. Que ce soit dans une enceinte sportive ou dans la vie de tous les jours. Ce sont des choses que l'on ne doit pas voir."

Ne concevant pas que de tels gestes puissent avoir leur place dans le sportif et dans la société, le portier lyonnais a condamné comme "nos plus gros groupes de supporters, le club et nous les joueurs." Cette posture, Fabio Grosso l’a bien évidemment suivie en prenant la suite de Lopes face aux journalistes. "Ce n'est pas une belle chose et ça ne doit pas revenir." Néanmoins, l’entraîneur lyonnais a aussi tenu à souligner l’effort des 600 autres supporters venus au Vélodrome et qui ont essuyé aussi des attaques. Histoire aussi de ne pas mettre tout le monde dans le même sac.