En plus des incidents en dehors du stade, OM - OL a été le théâtre de gestes et propos racistes dans le parcage visiteurs. Présents sur place, les Lyon 1950 ont condamné ces agissements et assurent vouloir mettre hors du groupe si ceux qui seraient dans l’œil du cyclone.

Le caillassage des bus de l’OL et de ses supporters a forcément occupé l’espace médiatique dimanche soir au moment de l’annonce du report du match contre l’OM. Il en a été la principale raison, mais quelques minutes après, ce sont bien les agissements de certains individus du parcage lyonnais qui ont été mis en avant. Particulièrement remontés, certains ont voulu se confronter aux supporters marseillais présents quelques mètres à côté. Les services de sécurité du Vélodrome ont joué leur rôle, mais ils n’ont rien pu faire face aux gestes de certains.

En mimant des gestes de singes et des saluts nazis, ils ont attiré l’OL dans l’œil du cyclone. Le club lyonnais mis au courant de ces images nous a confié avoir demandé les images de vidéo surveillance du stade afin de trouver et identifier les fauteurs de troubles. Au lendemain de ces incidents, le groupe de supporters Lyon 1950 a tenu à condamner ces faits et gestes "qui mettent à mal tout ce que notre groupe met en œuvre en interne pour prévenir ce type débordements." Le groupe du Virage sud avance que si certains "parmi ceux qui sont identifiés comme auteur des faits font partie des Lyon 1950, qu’ils sachent que plus jamais nous les accueillerons dans nos rangs : aucune forme de politique n’a sa place au sein de notre groupe."