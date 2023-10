En attendant les dernières rencontres internationales mardi, Melchie Dumornay et Haïti retrouvent Saint Kitts et Nevis ce lundi (23h). Les Haïtiennes peuvent se mettre en position favorable pour la Gold Cup.

Il y a quatre jours, elles n’avaient laissé aucune chance à leurs adversaires. Opposées à la faible sélection de Saint Kitts et Nevis, les Haïtiennes n’avaient fait qu’une bouchée avec un très large succès 11-0. Ce score, Saint Kitts et Nevis y était habitué puisque l’archipel s’était incliné sur le même score face au Costa Rica un mois. Ce lundi, la revanche entre Haïti et Saint Kitts et Nevis va se jouer à 23h, mais on ne donne pas cher de la peau des Kittitiennes face aux coéquipières de Melchie Dumornay. Derrière la joueuse de l’OL, auteure d’un quintuplé au match aller, la sélection haïtienne a l’occasion de conforter sa première place et surtout d’être dans les meilleures dispositions avant d’accueillir le Costa Rica en novembre. Une victoire ce lundi et la qualification pour la Gold Cup sera tout proche.

De match à enjeux, il n’en est pas question pour Alice Sombath et l’équipe de France U23 ce lundi. À 18h, les Bleuettes affrontent la Suède dans un deuxième match amical durant cette trêve internationale. Néanmoins, les joueuses françaises auront à cœur de finir ce rassemblement de la meilleure des façons. Après avoir concédé le nul (1-1) contre les Pays-Bas en fin de semaine dernière, une victoire serait la bienvenue avant de retrouver le quotidien des clubs.