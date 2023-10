OL : votre émission TKYDG en direct à 19h

En ce lundi 30 octobre à 19h, se tient un nouveau numéro de votre émission hebdomadaire, TKYDG. Entre la recherche de la taupe et les incidents en marge d’OM - OL, il y aura de quoi parler.

Non, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" ne débattra toujours pas d’une victoire de l’OL ce lundi à partir de 19h. Elle ne parlera même pas de foot ou du moins ne décryptera pas la rencontre du week-end des Lyonnais. Car, il n’y en a pas été question dimanche soir à Marseille. L’Olympico contre l’OM a été reporté à une date ultérieure suite aux incidents qui ont éclaté en marge de la rencontre. Fabio Grosso a été touché au visage, entraînant la pose de douze points de suture, de quoi pousser tous les acteurs à voter en faveur de l’annulation du match. Ces incidents vont forcément occuper une grande partie de votre émission de TKYDG. Pour ce nouveau rendez-vous, on prend les mêmes et on recommence avec Nicolas Puydebois à la présentation et Yohan Gomez comme invité.

Au sommaire cette émission, un récit des incidents avec de nouvelles informations concertant notamment John Textor et Fabio Grosso. La mésaventure vécue par l’entraîneur italien n’a pas été loin de lui faire perdre un œil. Néanmoins, l’équipe de TKYDG va se poser la question de savoir si tous ces évènements condamnables ne pourraient pas être le ciment qui unit tout le vestiaire lyonnais quand des tensions étaient mises en avant la semaine dernière avec la fameuse recherche de la taupe ? Dans le troisième thème, un focus sera fait sur Rayan Cherki, laissé à la maison par Grosso pour ce choc qui ne s’est finalement pas joué. N’entrant pas dans le moule de l’Italie, le meneur est-il condamné à être sur le banc ou en marge du groupe ?

Enfin, "Tant qu’il y aura des Gones" se terminera avec l’annonce du départ de Santiago Cucci de son poste de président exécutif, seulement cinq mois après son arrivée. Ce ne devrait pas être le seul changement dans l’organigramme sportif de l’OL dans les prochaines semaines. Pour rappel, ce nouvel opus de TKYDG est diffusé en direct à partir de 19h, sur nos plateformes Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.