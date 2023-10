Avec Nicolas Puydebois à la présentation et Yohan Gomez comme invité, l’équipe de TKYDG est logiquement revenu sur les incidents qui ont éclaté avec OM - OL. Il a aussi été question de Cherki et de réorganisation dans le sportif.

Ce lundi, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" aurait largement préféré se réunir pour parler football. Il en a forcément été question dans cette nouvelle émission hebdomadaire du 30 octobre 2023. Seulement, c’est bien d’extra-sportif qu’il a avant tout été question dans TKYDG au lendemain des incidents en marge du choc entre l’OM et l’OL. Pas de rencontre à décrypter pour Nicolas Puydebois, de nouveau à la présentation, mais bien ces débordements en tribunes et en dehors qui ont éclaté dimanche soir.

Avec Yohan Gomez comme invité, un retour sur les évènements a été fait avec notamment l’attaque du bus de l’OL et la grave blessure de Fabio Grosso. Ayant été pris en urgence par la cellule médicale du stade Vélodrome, l’entraineur italien s’est vu poser douze points de suture autour de l’œil gauche. Une scène de chaos qui a largement fait réagir et particulièrement les politiques.

Cherki, ça sent la fin ?

En échos à ces incidents dans lesquels certains individus se présentant comme supporters de l’OL ne sont pas exempts de reproches avec des mimes de singes et salut nazi, l’équipe de TKYDG s’est demandée si ce coup dur collectif ne serait finalement pas un bien pour les joueurs lyonnais. À l’heure où l’unité collective a été remise en cause à cause d’une "taupe", ces évènements contraires et tragiques peuvent avoir comme incidence un groupe plus soudé autour de Fabio Grosso. C’est la question qui a été posée tout comme celle de l’avenir de Rayan Cherki à l’OL.

Le meneur a été laissé en marge du groupe pour l’Olympico et son temps de jeu a fondu comme neige au soleil depuis l’arrivée de Fabio Grosso. Les deux peuvent-ils recoller les morceaux ? Pour finir, un éclairage a été fait sur les mouvements au sein de l’OL avec le départ de Santiago Cucci. Cinq mois après son arrivée, le Basque va rendre son tablier de président exécutif et il ne sera pas le seul puisque la cellule de recrutement va également subir un lifting.