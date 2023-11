Une semaine après les incidents en marge d’OM - OL, le ministère de l'Intérieur a décidé d’interdire la venue des supporters de Lille samedi. Une décision à seulement 24h du match.

Jeudi soir, dans un communiqué, Lille se voulait "confiant quant au dimensionnement et à l’efficacité des mesures exceptionnelles nécessairement prises par les autorités" pour encadrer la venue du club lillois à Marseille samedi. Olivier Létang, président du LOSC, n’avait pas caché sa crainte mercredi après les incidents qui avaient éclaté avant OM - OL et avait demandé "à avoir la certitude que l’intégrité physique de notre délégation et de nos supporteurs soit totalement assurée." Un coup de pression pour les autorités locales et la préfète des Bouches-du-Rhône qui, quatre jours auparavant, avait avancé que toutes les mesures de sécurité avaient été prises pour favoriser la venue des joueurs de l’OL et de leurs supporters.

Finalement, nouveau rebondissement dans ces dossiers puisque les supporters de Lille ont tout simplement été interdits de déplacement ce vendredi matin. En effet, le ministère de l'Intérieur, qui avait rejeté la responsabilité sur les clubs et les supporters, a indiqué que les 250 Lillois censés venir à Marseille samedi ne pourront pas se déplacer dans les Bouches-du-Rhône. Une décision qui intervient après les incidents qui ont éclaté avant l’Olympico avec le caillassage du bus de l’OL et de ses supporters.