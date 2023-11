Après un week-end de relâche, la D1 féminine fait son retour ce week-end avec un choc en clôture de la 6e journée. Leader, l’OL se déplace sur la pelouse du Paris FC, deuxième à égalité, dimanche soir (21h).

C’est la grosse surprise de ce début de saison en D1 féminine, mais aussi en Europe. Si le Paris FC construit son projet étape par étape depuis plusieurs années, le club francilien semble avoir passé une marche de plus dans ce début de saison. Passé par les barrages de la Ligue des champions, le PFC a éliminé coup sur coup Arsenal, demi-finaliste de la dernière édition, et Wolfsburg, finaliste, pour se qualifier pour sa première campagne dans la compétition.

Une qualification qui intervient après un début de saison tambour battant en championnat avec 15 points sur 15 possibles. "On réalise un énorme début de saison, on s’était fixé des objectifs élevés et on est parvenu à les atteindre, notamment la qualification en phase de groupes de la Ligue des champions, a déclaré Julie Dufour, l’attaquante parisienne sur le site de la FFF. On voulait aussi être solide en D1 Arkema, ce qui est le cas puisqu’on a remporté tous nos matches jusqu’ici."

"Je pense qu'on a nos chances" contre l'OL

Pour seulement deux petits buts, le Paris FC n’est plus leader et a laissé ce fauteuil à l’OL depuis deux journées. Néanmoins, dimanche (21h), les Parisiennes ont l’occasion de confirmer ces débuts parfaits en prenant le meilleur sur les Fenottes. Ayant connu sa première sélection en Bleues durant la trêve, Julie Dufour va retrouver certaines de ses compatriotes lyonnaises à Charlety dans un match qui sent la poudre. "C’est le genre de match qu’on attend toutes avec impatience. J’ai hâte d’y être. Avec le début de saison qu’on a réalisé, je pense qu’on a nos chances. La récupération sera aussi essentielle puisqu'au sein des deux clubs, de nombreuses joueuses internationales reviennent de sélections."

À l’OL, elles étaient un peu plus d’une vingtaine et Sonia Bompastor n’a récupéré son groupe au complet que ce vendredi. La clé de la rencontre ? L’OL a trop d’expérience sur le sujet pour se cacher derrière cette excuse.