Quatre jours après les incidents ayant éclaté avant OM - OL, les joueurs marseillais ont livré leur ressenti. Geoffrey Kondogbia a parlé de déception et dégoût.

Ce vendredi, Anthony Lopes et Fabio Grosso se présenteront devant la presse lyonnaise pour la première fois depuis les incidents qui ont touché l’OL avant le match contre l’OM. Jouant samedi contre Lille, les Marseillais ont précédé les Lyonnais en conférence de presse jeudi. S’il a été question de la future rencontre au Vélodrome, Gennaro Gattuso et Geoffrey Kondogbia n’ont pu éviter les questions sur cette triste soirée de dimanche dernier.

Quand l’entraîneur marseillais a parlé de "défaite pour le foot", son milieu de terrain a lui décrit une "soirée cauchemardesque" avec des faits et gestes qui n’ont pas leur place dans le football, mais aussi dans la société, pourrait-on ajouter. "C’était une soirée assez cauchemardesque, qui n'a pas du tout sa place dans le football. Quelque chose d'inadmissible. On a essayé d'aller de l'avant, même si ce n'est pas quelque chose de simple (…) C’est beaucoup de frustration, de déception, même un peu de dégoût."

"Ce devait être une soirée de spectacle"

Quand le Vélodrome avait affiché complet contre l’AEK Athènes trois jours plus tôt, l’enceinte marseillaise allait refaire le plein contre l’OL. Finalement, les plus de 60 000 spectateurs ont dû faire une croix sur le choc à cause d’individus incapables de se tenir en dehors de l’enceinte. Forcément une injustice pour le milieu centrafricain de l’OM. "Sur le plan humain, ça nous a frappé. C'est inacceptable. On avait vu une super belle image contre Athènes. Dans le stade, c'est toujours guichets fermés, on a du monde à chaque fois, des supporters magnifiques. C'était à l'extérieur du stade, mais c'est quand même inadmissible pour nous."