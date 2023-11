Gennaro Gattuso, pisté par l’OL aujourd’hui à l’OM (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)

Gennaro Gattuso, entraîneur de l'OM, est revenu sur les incidents de dimanche au Vélodrome avant le match contre l'OL. Il s'est montré affecté et demande des sanctions.

Ce jeudi, Gennaro Gattuso s'est présenté en conférence de presse avec le visage encore très fermé. On imagine que la tension n'était pas tombée depuis dimanche soir et l'Olympico annulé. "Ce match contre Lyon, c'est une défaite pour tout le monde, pour mon équipe, pour l'OL", a soufflé l'entraîneur marseillais.

Une "soirée cauchemardesque" pour Geoffrey Kondogbia

Marqué par les images d'enfants en pleurs au Vélodrome, le coach italien a beaucoup de mal à digérer cette triste soirée. "C'est forcément très difficile à accepter. C'est une défaite pour le football en général." Également présent face à la presse, Geoffrey Kondogbia a, quant à lui, parlé de "soirée cauchemardesque". En prenant l'exemple du hooliganisme britannique, Gennaro Gattuso demande une prise de conscience et des sanctions à la hauteur.

Le champion du monde 2006 a évidemment eu une pensée pour son compatriote et ami Fabio Grosso. "Il y a eu un moment d'inquiétude, je n'avais pas vu les premières images de Fabio Grosso avec le visage ensanglanté. Je les ai vu une heure et demie après. On peut dire qu'il a eu de la chance", a-t-il réagi en expliquant l'avoir eu au téléphone dès lundi.

"Au final, le report du match est juste. C’est un choix de l’OL de ne pas jouer et je pense qu’il est juste", s'est exprimé Gennaro Gattuso. Pour rappel, le match a été reprogrammé au 6 décembre prochain. On ne sait pas encore où se tiendra cet Olympico particulier et si le public sera autorisé.