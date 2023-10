Fabio Grosso lors d’OL – Lorient (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Chez les deux Olympiques, l'entraîneur est italien. Fabio Grosso d'un côté, Gennaro Gattuso de l'autre, retrouvailles entre champions du monde 2006.

Il y aura comme un parfum d'Italie au-dessus du Vélodrome dimanche soir et pas certains que ça plaise aux Français, encore meurtris par la finale de la Coupe du monde 2006. Pendant que l'Hexagone pleurait la défaite de la bande de Zinédine Zidane, Fabio Grosso et Gennaro Gattuso soulevaient le plus prestigieux trophée. Ce week-end, les deux hommes vont se retrouver dans la peau d'adversaires lors du tant attendu OM-OL (21h).

Premier duel entre coachs

Gennaro Gattuso aurait pu se retrouver sur le banc de l'Olympique lyonnais car il était l'une des pistes envisagées par John Textor au moment du licenciement de Laurent Blanc. C'est finalement son ami qui a pris la place, ce qui ne rendra pas les retrouvailles plus froides. "Je suis content de le revoir, de l'embrasser, mais chacun essaiera de gagner son match, a annoncé Fabio Grosso en conférence de presse. Sa carrière parle pour lui, il fait une grosse carrière. Je lui souhaite encore mieux pour le futur."

C'est la première fois en match officiel que les deux champions du monde 2006 vont s'affronter en tant qu'entraîneurs, Fabio Grosso ayant fait l'intégralité de sa jeune carrière de coach en Serie B. L'ancien défenseur de l'OL redoute d'ailleurs le collectif de Gennaro Gattuso : "On sait qu'on va rencontrer une équipe forte, construite pour faire un bon championnat. Ils ont fait un bon match à la maison, où il y a une grande ambiance. On a les qualités pour les mettre en danger, si on rentre sur le terrain avec un super esprit d'équipe." Même entre amis, aucun cadeau ne sera fait dimanche.