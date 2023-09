OL : pourquoi la piste Gattuso divise-t-elle autant ?

À la recherche d’un entraîneur après le départ de Laurent Blanc, John Textor a des vues sur Gennaro Gattuso. Le profil de l'Italien a déclenché pas mal de réactions dans l’environnement autour de l'OL.

Il n’est même pas arrivé et n’arrivera peut-être jamais, mais Gennaro Gattuso ne viendra pas en terrain conquis s’il pose prochainement ses valises à Lyon. En l’espace de quelques heures, l’entraîneur italien a réussi à déclencher une vague de contestation entre Rhône et Saône alors qu’il n’a rien demandé. Que ce soit à l’intérieur du club, d’Eagle Football ou même auprès des supporters, la possibilité de voir Gattuso comme entraineur de l’OL ne déchaîne pas les passions, ou plutôt négativement.

À 45 ans, il a pourtant un pedigree qui a de quoi faire rougir la plupart des joueurs de l’effectif lyonnais. Néanmoins, ce palmarès XXL, il le doit avant tout à sa carrière de joueur plus que d’entraîneur. Dans le circuit depuis 2013, Gennaro Gattuso n’a accroché qu’une Coupe d’Italie en 2020 à son palmarès et les huit formations prises en main ne sont pas de nature à rassurer. Mais n’y a-t-il pas là un délit de faciès envers l’ancien milieu de l’AC Milan ? C’est toute la question quand il convient de parler de Gattuso l’entraîneur.

En France, le côté "sang chaud" du technicien peut être quelque chose qui détonne. On l’a vu à Marseille avec Jorge Sampaoli ou Igor Tudor, ces entraîneurs démonstratifs sont bruts de décoffrage, pour le meilleur et le pire. C’est aussi ce qui les rend atypiques. "Ce sont des gens qui ont du caractère, qui disent ce qu’ils pensent et le politiquement correct, ce n’est pas du tout le registre de Gattuso. C’est un entraîneur à l’image du joueur. C’est un besogneux. Il va là où personne n’a envie d’aller, nous souligne Anzo, supporter lyonnais et partisan avéré du Napoli, basé à Milan. Aujourd’hui, personne ne veut aller à l’OL et lui se dit qu’il peut remonter les manches, s’attaquer au défi et s’il y arrive, qu’est-ce qu’il risque à part lui dire merci ?"

La mainmise de Jorge Mendes inquiète

Il est vrai que pour l’entraineur, les risques sont limités. Après l’échec de son passage à Valence, Gattuso n’a pas croulé sous les demandes durant l’été et l’OL représente une réelle opportunité pour se relancer et prouver qu’il peut être un bon coach après avoir été un joueur reconnu. On dit souvent que les grands joueurs ne font pas forcément de grands entraîneurs et le début de carrière de Gattuso, qui remonte malgré tout à une décennie, le montre. Avec l’ancien cadre de la Squadra Azzurra, le club lyonnais prend donc un risque et c’est ce qui inquiète entre Rhône et Saône.

Face aux interrogations, John Textor a choisi d’appuyer sur la pédale de frein dans les discussions avec l’Italien qui reste malgré tout le seul à avoir donné son accord pour rejoindre l’OL. Car avec Gattuso plane au-dessus de Décines l’ombre de Jorge Mendes. La mainmise de l’agent portugais commencerait à soulever des questions jusque dans les entrailles du club. "Textor qui est un homme pouvoir, voit en Jorge Mendes un alter-égo, a noté Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones. Il va s’appuyer sur lui pour prendre des décisions parce qu’il sait que Mendes est influent dans le monde du foot, il négocie avec les meilleurs clubs du monde."

Même son de cloche de l’autre côté des Alpes où l’on note que l’influence de Mendes n’a pas existé à Naples, car Aurélio De Laurentiis veille au grain. À l’OL, Textor "trouve son intérêt" à ouvrir les portes au Portugais. Est-ce pour le bien du club ? Pas vraiment au premier regard, mais Gattuso n’est pas Mendes, c’est en tout cas ce qui revient aux oreilles en Italie. "Pendant la Covid, le staff n’était pas payé et c’est Gattuso qui a payé les salaires. J'ai entendu qu'il viendrait à Lyon pour le salaire, mais ce n'est pas le cas. Il ne triche pas. Ça plait ou ça ne plait, mais il tient à ce qu’il dit."

Un coaching fait pour le court plus que le long terme

Il n’y a pas de gris avec le champion du monde 2006. C’est soit blanc, soit noir et c’est avant tout ce qui ressort de ses expériences à Milan, Naples ou Valence. Sans vouloir le réhabiliter coûte que coûte, Anzo, fidèle du Napoli mais au cœur rouge et bleu, estime que Gattuso n’a "pas récupéré les récompenses de ce travail besogneux. Ce sont les autres qui ont fructifié ça avec des titres de champion à Milan et Naples. Spaletti a fini d’amener la dimension tactique qu’il manquait pour jouer les trois premières places. Gattuso a fait le sale travail." Dans la situation actuelle de l’OL, ne serait-ce pas finalement le profil idéal ?

Le groupe lyonnais a besoin d’un entraîneur plus qu’un meneur d’hommes, mais dans le confort décinois pointé du doigt depuis des mois, un peu de rigueur ne ferait peut-être pas de mal. Avec Gattuso, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette seraient servis même si ce coaching est énergivore et ne peut durer dans le temps. S'il vient à faire le choix de l'Italien, John Textor sait qu'il devra se remettre en recherche d'ici à deux ans. "Je vais faire le parallèle avec le Maradona coach qui n’était pas forcément un grand tacticien. C’est quelqu’un qui, par son aura, sa personnalité, essaye de motiver son groupe en activant des leviers mentaux. Quand Gattuso a repris le Napoli, c’était un groupe totalement désuni. Tu avais une fracture dans le vestiaire, notamment avec la direction. Mais très rapidement, il a imposé sa patte. Il dira aux joueurs leurs quatre vérités s’il a à les dire."

Reste à savoir à quel point le fruit est pourri au sein de l’OL, car les entraîneurs ont beau se succéder depuis dix ans, rien ne change au niveau sportif.