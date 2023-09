Gattuso a donné son accord pour venir à l’OL

Pendant que John Textor se laisse encore le temps de la réflexion, Gennaro Gattuso a lui définitivement accepté de rejoindre l’OL. L’entraîneur italien est prêt à relever le défi lyonnais.

Sans club depuis son départ de Valence en janvier dernier, Gennaro Gattuso a forcément vu en l’OL un défi à relever et surtout l’opportunité de rebondir après six mois sans entraîner. Le profil de l’Italien a été soufflé par Jorge Mendes à John Textor et les échanges se sont révélés positifs entre les deux parties. Lundi, la presse italienne avançait qu’il restait encore quelques détails à discuter avec Gennaro Gattuso mais que les chances de voir l’ancien coach du Napoli débarquer entre Rhône et Saône étaient grandes. Ce mardi, RMC affirme que Gattuso a accepté de relever le challenge lyonnais et le projet qui se dessine dans la capitale des Gaules.

À quand la fumée blanche ?

N’ayant pas réussi à trouver de point de chute durant l’été, l’Italien n’a pas de quoi faire la fine bouche, mais la décision revient encore à John Textor. Ce dernier sait qu’il a un coach prêt à venir s’asseoir sur le banc de l’OL et c’est déjà une victoire en soi pour l’Américain après les nombreux refus dont le dernier en date avec Habib Beye. Seulement, comme avancé par L’Équipe et Fabrizio Romano ce mardi, après la volonté d’accélérer les choses, Textor aurait revu en partie sa feuille de route, en continuant à prospecter à travers l’Europe. Gattuso est ok, mais tous les voyants ne sont pas encore au vert à l’OL alors que le trio intérimaire Vulliez - Bréchet - Anderson a dirigé son premier entraînement ce mardi.