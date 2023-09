OL : le trio intérimaire a dirigé son premier entraînement ce mardi

Intronisé provisoirement par l’OL lundi, le trio Vulliez - Bréchet - Anderson a dirigé sa première séance d’entraînement ce mardi. Les joueurs lyonnais avaient eu le droit à trois jours de repos.

C’est une nouvelle semaine de préparation qui a démarré ce mardi du côté de Décines. Après avoir repris l’entraînement mercredi dernier pour trois jours et un match amical contre l’AJ Auxerre, les joueurs de l’OL avaient vu Laurent Blanc leur accorder 72h de repos et une reprise fixée à ce mardi. Finalement, l’entraîneur français n’a pas pris la direction de l’entraînement quand ses anciennes ouailles ont eux retrouver les terrains du centre d’entraînement. Blanc a été démis de ses fonctions d’entraîneur lundi après onze mois à la tête de l’OL et a été provisoirement remplacé par un trio composé de Jean-François Vulliez, Jérémie Bréchet et Sonny Anderson.

Ce mardi matin, pour la reprise, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont donc vu trois nouvelles têtes, certes bien connues, guider la séance du jour avec notamment du travail athlétique en début d’entraînement. Pour combien de temps Vulliez sera-t-il l’entraîneur intérimaire ? Même le principal intéressé ne doit pas savoir puisque la direction de l’OL discute encore pour trouver le successeur de Laurent Blanc. Gennaro Gattuso tient la corde, mais John Textor continuerait d’auditionner d’autres profils. De quoi repousser encore l’échéance à quelques jours de la réception du Havre au Parc OL (dimanche, 20h45) ?