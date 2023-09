OL : Gattuso en pole mais Textor continue de discuter

Tandis que des discussions positives ont eu lieu avec Gennaro Gattuso, John Textor n’a pas rompu le lien avec d’autres candidats. La réaction négative autour de sa décision avec l’Italien le pousserait à temporiser encore quelques heures.

Avoir le temps sans en avoir. C’est un peu ce qui caractérise l’OL depuis plusieurs semaines. Face à la situation sportive, la décision a été prise de se séparer de Laurent Blanc afin que le projet voulu par John Textor puisse passer la seconde. Seulement, il y a un match contre Le Havre dimanche (20h45) et le temps presse pour le propriétaire américain qui ne serait pas spécialement chaud pour voir le duo Vulliez - Bréchet sur le banc lyonnais. Textor ne voulait pas se presser pour choisir le successeur de Blanc et se retrouve dans le même temps avec un sentiment d’urgence. Jorge Mendes l’a bien compris et pousse depuis plusieurs heures pour placer Gennaro Gattuso à l’OL. La piste semble avoir convaincu John Textor et des discussions sont en cours pour finaliser l’affaire.

Stratégie de communication ou vraie envie de temporiser ?

Seulement, comme entendu par Olympique-et-Lyonnais, les réactions plutôt négatives de son entourage, qu’il soit au club ou à Eagle Football, pousserait le propriétaire à encore réfléchir. Selon L’Équipe et Fabrizio Romano, Textor n’a pas totalement coupé ses recherches pour un successeur à Laurent Blanc. Des rencontres devraient encore avoir lieu avec certains prétendants malgré les discussions positives avec Gattuso. Simple stratégie de communication ou finalement Textor a entendu raison et souhaite attendre notamment un retour d'Oliver Glasner ? Les heures passent et le couperet ne devrait plus tarder à tomber.