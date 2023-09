S'il débarque à l’OL, Gattuso risque de ne pas venir tout seul

Gennaro Gattuso, alors entraîneur du Napoli (Photo by Andreas SOLARO / AFP)

Candidat n°1 pour être le nouvel entraîneur de l’OL, Gennaro Gattuso pourrait bien entraîner une petite révolution à Décines. L’entraîneur italien a une garde rapprochée et il se pourrait bien que le ménage soit fait dans le staff actuel lyonnais.

Plus qu’une question de jours, ce serait avant tout une question d’heures. Mis sur orbite par Jorge Mendes, Gennaro Gattuso devrait selon toute vraisemblance reprendre du service et être le nouvel entraîneur de l’OL. Plusieurs détails restaient encore à peaufiner lundi soir, mais la tendance va clairement vers une arrivée de l’Italien entre Rhône et Saône même si des rencontres avec d'autres techniciens seraient encore en cours d'après L'Equipe.

Après un champion du monde 1998, le club lyonnais devrait avoir un champion du monde 2006 sur le banc de touche. Dès le match contre Le Havre ? C’est la volonté de John Textor qui a donc fait son choix pour la succession de Blanc alors qu’Oliver Glasner semblait avoir la préférence de son entourage.

Puydebois : "La direction aimerait changer la totalité du staff technique"

Avec Gennaro Gattuso en approche, c’est une petite révolution qui se prépare à l’OL. Non pas sur le plan du jeu, mais au niveau de l’organisation. L’ancien milieu de l’AC Milan a avec lui une garde rapprochée et n’est jamais venu seul dans les clubs dans lesquels il a officié. Au Valence CF dernièrement, Gattuso avait débarqué avec sept membres du staff dont six qui le suivent depuis son aventure au Napoli. D’après ce qui se dit en Italie, c’est également la tendance s’il débarque dans les prochaines heures à l’OL.

Une information confirmée par Nicolas Puydebois sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" lundi soir. S’il ne parle pas du coach italien, notre consultant avance qu’un ménage est dans les tuyaux au sein du staff technique lyonnais. "Seul le staff médical serait conservé et dans l’idée, ce serait de se séparer de la totalité du staff. Avec Passi et Lambert, il y a en déjà deux qui sont partis. Ce sont les échos que j’ai eus, mais dans l’idée, ils aimeraient changer la totalité du staff technique."

En faisant venir Gattuso et potentiellement ses 7 adjoints, tous les ingrédients seraient réunis pour ce ménage de grande ampleur.