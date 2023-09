OL : Beye a bien "été contacté"

Habib Beye, consultant Canal Plus et entraîneur du Red Star (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

En poste du côté du Red Star, Habib Beye a fait partie des profils scrutés par l’OL pour succéder à Laurent Blanc. L’entraîneur n’a pas infirmé cet intérêt, mais reste concentré sur le projet francilien.

Depuis lundi, c’est bel et bien fini pour Laurent Blanc. Après une semaine assez ubuesque où il a gardé la barre malgré des jours comptés, l’entraîneur français et l’OL sont parvenus à un accord pour mettre un terme à la relation commencée en octobre 2022. Le Cévenol désormais débarqué, le club lyonnais lui cherche un successeur et a multiplié les pistes et refus. Ce fut le cas pour Habib Beye. Malgré une simple expérience en National, l’ancien défenseur a retenu l’attention de John Textor pour venir s'asseoir sur le banc de l'OL dans les prochains jours. Consultant pour Canal Plus depuis plusieurs années, Habib Beye s'est façonné une jolie réputation sur le petit écran, avec une philosophie de jeu portée vers l'offensive.

En poste au Red Star depuis la mi-septembre 2021, le natif de Suresnes a pour objectif de faire remonter le club francilien en Ligue 2. Et il ne compte pas quitter le projet en route malgré l'approche confirmée de l'OL. "Ma seule implication est d’être avec le Red Star. Auditionné n’est pas le mot, contacté oui. C’est très flatteur d’être contacté par l’OL, mais je suis sous contrat avec le Red Star est très content d’être ici, a déclaré en conférence de presse Beye après la rencontre de National lundi soir. J’avais trop d’importance pour mon équipe, mon objectif était de gagner ce match. Aujourd’hui, j'ai des agents autour de moi. Cela fait partie du monde du football d’être sollicité."

Désormais, tout semble indiquer que Gennaro Gattuso devrait être le prochain entraîneur de l'OL. À moins qu'une surprise de dernière minute ne fasse son apparition. Avec le club lyonnais, il ne faut jurer de rien.