Déjà buteur contre le Danemark, Rayan Cherki a remis ça contre la Slovénie. Grâce à leur large victoire, les Espoirs lancent parfaitement leurs éliminatoires pour l’Euro 2025.

Un et un qui font deux. En l’espace d’une semaine, Rayan Cherki s’est déjà rendu indispensable dans le dispositif de Thierry Henry. Buteur lors de la première du sélectionneur avec les Bleuets contre le Danemark, le joueur de l’OL a remis ça lundi dans un match qui compte. Pour la première journée des éliminatoires de l’Euro 2025, le numéro 10 des Espoirs a trouvé la faille en Slovénie (50e) dans la large victoire de la France (4-0). De nouveau positionné comme meneur dans le 4-3-1-2 de Thierry Henry, Cherki a joué 72 minutes dans ce deuxième match du rassemblement tandis que Johann Lepenant n’est sorti qu’à cinq minutes de la fin.

86 minutes pour Lepenant

Le large succès des Bleuets porte une nouvelle fois la marque des joueurs passés par l’OL. Il faut dire qu’ils étaient encore à avoir ou a porté les couleurs lyonnaises. En plus de Cherki et Lepenant, Barcola, Lukeba et Gusto ont, eux aussi, enchaîné une deuxième titularisation de suite sous Thierry Henry. Si les deux défenseurs ont aidé à maintenir la cage française inviolée, l’ancien de l’AS Buers s’est illustré avec un doublé dont l’ouverture du score juste avant la pause (45+1, 57e). Prochains rendez-vous pour les Espoirs à la mi-octobre avec un déplacement en Bosnie et la réception de Chypre.