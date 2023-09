Bradley Barcola (ex-OL) sort du silence

Recruté en fin de mercato par le PSG, Bradley Barcola s'est exprimé sur Instagram après son retour au Parc OL en L1, le week-end dernier.

"Beaucoup de choses se sont passées ces derniers jours. Ça n'a pas été facile de trouver les mots. C'est dur de faire la part des choses sur le coup, mais c'est plus clair aujourd'hui." Par ces premiers mots, Bradley Barcola a tenu à clarifier sa situation après les nombreuses injures à son égard, lors de son retour au Parc OL dimanche sous ses nouvelles couleurs avec le Paris Saint-Germain.

"C'est aussi grâce à vous si j'ai pu en arriver où j'en suis aujourd'hui"

L'ailier de 21 ans a également tenu à remercier le club rhodanien et ceux qui l’ont aidé à atteindre le monde professionnel dans son club formateur. "À l'OL en temps que club, au staff, entraîneurs, éducateurs, mes anciens coéquipiers et tous les supporters qui font la part des choses, merci pour tout." Avant d'ajouter : "C'est aussi grâce à vous si j'ai pu en arriver où j'en suis aujourd'hui. Mes choix n'enlèveront jamais ma gratitude, j'ai passé plus de 13 ans au club, à l'Académie. À donner le meilleur de moi-même quotidiennement, et ça ne s'oublie pas."

"Place au terrain maintenant"

Désormais, l’international Espoirs est focalisé avec le club parisien. "Au PSG, à mes coéquipiers, aux supporters parisiens, merci de me faire sentir le bienvenu, j'en dis peu mais ça compte énormément pour moi."

L'ex-joueur de l'OL a conclu en disant : "Je n'ai jamais été bon dans les longs discours, je préfère peu de mots sincères donc on va s'arrêter là. Place au terrain maintenant."