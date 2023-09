Ernest Nuamah face à Marquinhos lors d’OL – PSG (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

Pour sa première avec l’OL, Ernest Nuamah a connu la défaite contre le PSG (1-4). Néanmoins, le jeune ailier a montré de jolies promesses.

Il aurait très certainement aimé commencer par une victoire. Pour sa première avec l’OL dimanche soir, Ernest Nuamah a vu de l’intérieur le chantier qui se tramait au sein du club lyonnais. Une déroute en bonne et due forme contre le PSG (1-4) et une dernière place au championnat. De son côté, le Ghanéen n’a pas forcément à rougir de ses débuts lyonnais. Aligné sur le côté droit de l’attaque au coup d’envoi, il a mis à mal la défense de Lucas Hernandez, à coup d’accélérations et de crochets. Une première mi-temps accomplie avant de passer dans l’axe dans le 3-5-2 de la seconde période qui lui a valu le titre de top de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

La seule éclaircie contre le PSG avec Cherki

En l’espace d’une semaine, Nuamah a conquis tout son monde. Dimanche, il a séduit les plus de 50 000 spectateurs présents mais à l’OL, il avait déjà impressionné lors des entraînements avant le PSG. Le voir sortir cette performance individuelle n’a en rien surpris Clinton Mata. L’Angolais était aux premières loges comme latéral droit et voit grand pour son cadet qui, comme Cherki, aime bien le ballon. "C’est un jeune avec beaucoup de potentiel, qui n’a pas peur de dribbler, d’oser. Il a un très bel avenir s’il continue à travailler." Il ne reste plus qu’à espérer que le contexte de l’OL ne gâche pas un nouveau talent comme par le passé.