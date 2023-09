Mercato : Lukeba justifie son départ, l’OL dément

À l’image de Bradley Barcola, Castello Lukeba a, lui aussi, quitté l’OL durant l’été. Le défenseur assure malgré tout que sa volonté première avait été de prolonger avec le club lyonnais, mais n’avait eu aucune nouvelle de la direction. Un point démenti par l’OL.

En cette semaine de rentrée et de trêve internationale, c’est avant tout en dehors des terrains que l’OL fait parler de lui. Il y a d’abord le cas Laurent Blanc qui a été discuté mardi sans qu’une décision ne soit prise. Il y a ensuite les critiques qui se sont abattues sur trois anciens joueurs lyonnais en les personnes de Malo Gusto, Bradley Barcola et Castello Lukeba. De nouveau réunis chez les Espoirs, les trois semblent s’être passés le mot mardi pour réagir aux événements qui se sont passés dimanche soir lors d’OL - PSG pour le retour de Barcola.

Après l’ancien de l’AS Buers et Gusto, Castello Lukeba a, lui aussi, pris la parole dans les colonnes de L’Équipe pour justifier son départ vers le RB Leipzig durant l’été. "Au club, ils avaient l'ambition de me vendre depuis plusieurs mois, ça datait du début de saison passée, avec l'ancienne direction. C'est la réalité. Moi, ma volonté première était de prolonger à Lyon. Depuis octobre, je voulais vraiment prolonger et mes anciens agents discutaient avec Vincent Ponsot (le directeur général du football) pour ça. Les dirigeants me disaient qu'ils comptaient sur moi pour les années à venir, mais ça ne s'est jamais retranscrit par une offre de renouvellement."

Le club assure avoir fait "plusieurs offres de prolongations"

Avançant qu’il est "facile pour le club de faire passer le joueur pour un méchant qui veut absolument partir", le défenseur central estime que son départ n’est autre que la conséquence de l’attentisme de la direction, qu’elle soit ancienne ou nouvelle. "J'ai décidé d'être plus acteur. J'ai arrêté de travailler avec mes anciens agents et j'ai envoyé un mail personnellement à Vincent Ponsot pour l'avertir qu'il devait directement passer par moi. On m'avait aussi fait comprendre que ça pourrait être bien pour le club si j'étais vendu. J'ai appris par la suite que ma vente était prévue à la DNCG. Dans ces conditions, c'était impossible pour moi de continuer à l'OL, le club de mon enfance."

S’il y a bien un point sur lequel on ne peut pas donner tort à Castello Lukeba est bien le fait que son club formateur avait prévu une vente durant l’été. Cela faisait partie du budget présenté par Jean-Michel Aulas à la DNCG. Néanmoins, l’OL a tenu à démentir certains propos de son ancien joueur et assure avoir formulé "plusieurs offres de prolongation dès la fin de l'année 2022 qui ont toutes été refusées par les représentants du joueur. (…) Des discussions ont malgré tout repris courant avril et ont abouti à une fin de non-recevoir signifiée par les nouveaux conseillers de Lukeba, qui n'ont jamais cessé de rappeler fermement la volonté du joueur de quitter le club."

Deux sons de cloche s’opposent et il se pourrait bien qu’un troisième se profile puisque les anciens représentants de Lukeba ont annoncé sur les réseaux que les supporters "ne savaient pas tout sur ce dossier et qu’ils allaient se charger de faire la lumière."