Cet été, Castello Lukeba a quitté le club et pourrait être suivi par Bradley Barcola. Ces deux exemples ont créé une certaine aigreur chez les supporters, mais aussi au sein de la nouvelle direction de l’OL. John Textor veut changer cette mentalité de club tremplin.

"Il a été conditionné à un départ". C’est par ces mots que John Textor est revenu sur le départ de Castello Lukeba vers le RB Leipzig il y a maintenant trois semaines. À seulement 21 ans et après une saison et demie comme titulaire, le défenseur central a préféré mettre les voiles vers la Bundesliga plutôt que ramener l’OL en Europe comme il l’avait déclaré quelques jours avant son départ. Trois semaines après, l’OL et les supporters ont fait leur deuil même s’ils pourraient revivre pareille situation avec Bradley Barcola, courtisé par le PSG. Interrogé sur ces jeunes de l’Académie qui partent de plus en plus tôt de l’OL, John Textor n’a pas forcément rejeté la faute sur Lukeba.

Il aurait bien évidemment préféré le voir évoluer encore une saison sous le maillot lyonnais, mais l’Américain pointe la politique mise en place au club ces dernières années et qui a eu un effet négatif sur l’international Espoirs. "On a perdu un joueur pendant cette fenêtre, Castello Lukeba, plein de promesses. On (l'ancienne direction) a dit à son agent d’aller chercher un deal en Europe, car son nom figurait parmi les joueurs à transférer dans le budget présenté par Jean-Michel Aulas, a insisté Textor lors de sa visioconférence mardi. Son agent n’était pas content de le savoir, mais ils sont allés en Europe pour trouver un deal et ça a eu un impact sur son mental, il était conditionné à partir."

Textor : "Lukeba m'a dit qu'il avait assez donné au club"

Ne cherchant pas à enfoncer plus que mesure Castello Lukeba, le propriétaire de l’OL fustige malgré tout l’attitude des jeunes auprès de leur club formateur depuis plusieurs saisons. L’Académie lyonnaise s’est faite une belle réputation à travers l’Europe, c’est un fait, et l’OL a réussi à retirer pas mal d’argent de ces jeunes joueurs formés à la maison et qui ont ensuite exploser. Les cas d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso en sont les parfaits exemples. À la différence que le capitaine et son bras droit avaient d’abord engrangé de l’expérience à Lyon avant de faire le grand saut vers 24 ans.

Aujourd’hui, les jeunes pousses partent plutôt vers 20 ans et ce n’est pas normal pour Textor qui a notamment avancé que Jean-Michel Aulas avait également prévu une vente de Rayan Cherki dans le budget prévisionnel promis à la DNCG en plus de celle de Lukeba et d'autres joueurs. "Aux joueurs de l’académie, on a dit de donner deux ans avant de les vendre à un grand club. C’est une vraie culture, on voit l’OL comme un club de formation. Lukeba m’a dit récemment qu’il avait assez donné à son club formateur. Mais je lui ai dit que tu devrais en parler comme d'un club de Ligue des Champions. Je ne vais pas gérer le côté technique, mais je veux des joueurs qui veulent gagner le championnat ici, pas qu’ils voient l’OL comme un tremplin. On a besoin de ceux qui ont du cœur et un vrai désir de gagner avec l’OL."

L’ambition de Textor est forcément louable, mais sans Europe, difficile d’avoir les arguments pour les retenir. Et pour retrouver l’Europe, il faut garder ses meilleurs joueurs… Le serpent qui se mord la queue en soi.