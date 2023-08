Textor accuse Aulas d’avoir caché certaines informations sur l’OL

John Textor et Jean-Michel Aulas (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Mardi soir, John Textor est longuement revenu sur les péripéties de l’été liées à la DNCG. S’il a voulu calmer le jeu avec le gendarme financier, l’Américain sous-entend que Jean-Michel Aulas aurait caché certains éléments avant la vente du club comme les restrictions à venir avec la DNGC.

En plus d’avoir tous deux été présidents de l’OL, John Textor et Jean-Michel Aulas partagent un autre point commun : celui d’être assez bavard quand il s’agit de se présenter devant la presse avec de longues tirades. Celle de l’Américain sur la situation de l’OL avec la DNCG a duré un peu plus deux heures trente mardi soir lors d’une visioconférence. Une prise de parole de Textor qui était attendue par les supporters lyonnais et, ce mercredi, ils auront de quoi débattre, car le propriétaire a ratissé large et avait des choses à dire.

Plus d’un mois après la décision de la DNCG d’encadrer la masse salariale de l’OL, John Textor a préféré calmer certaines tensions avec le gendarme financier, qu’il rencontrera de nouveau en novembre, même s’il ne comprend toujours pas la décision de la commission d’appel. Sauf que l’épisode DNCG a été un 'prétexte' pour relancer la passe d’armes qui se joue depuis plusieurs semaines avec Jean-Michel Aulas. "C'est bien l'une des raisons des difficultés que nous connaissons dans ma relation avec 'JMA'. Je trouve ça presque drôle et tragique qu'il ait dit aux marchés qu'il aurait résolu la situation alors qu'il a présidé à la détérioration du business de l’OL."

"Si j'avais su, j'aurais demandé de stopper et restructurer la transaction"

Une attaque en bonne et due forme de la part de John Textor qui n’a toujours pas digéré certains agissements de l’ancien président lyonnais. Parmi eux, le fait que Jean-Michel Aulas ait caché à son futur partenaire la possibilité d’une restriction de la DNCG en cas de nouvelle non-qualification pour la Coupe d’Europe et donc des frais financiers supplémentaires (150 millions d’euros). Dans un long détail du procédé de vente et des échanges avec la DNCG, Textor a mis en avant qu’un avertissement du gendarme avait été glissé dans l’avis positif rendu par l’instance pour valider la vente.

Un mail daté du 16 décembre 2022, trois jours avant de voir Textor racheter les parts de Pathé et d’IDG Capital, et qui ne lui a été envoyé qu’à lui et pas à ses avocats. "Il y a eu une évaluation erronée de la situation financière réelle de l'OL au moment de boucler la transaction en décembre dernier. Si j'avais su que nous aurions ces restrictions pour ce premier mercato, j'aurais demandé de stopper la transaction et de restructurer plutôt que de donner un demi-milliard de dollars en cash pour les vendeurs. Je les aurais mis sur le bilan du club pour sa santé."

Aulas répond du tac au tac

Quand John Textor et Jean-Michel Aulas étaient censés travailler main dans la main pour le bien de l’OL et aider le club à retrouver son lustre d’antan, les deux hommes d’affaires se livrent désormais une guerre des mots dont le club est la première victime. Rapidement mis au courant des propos de son successeur, Aulas n’a pas tardé à réagir sur X (anciennement Twitter) et à se montrer un brin menaçant vis-à-vis de Textor. "J'imagine que ces propos ne sont pas de John Textor car en les tenant, il s’exposerait à un procès en diffamation et de plus risquerait des sanctions catastrophiques pour OL de la DNCG et de la LFP… !". Lyon n'est pas Dallas, mais s'en rapproche chaque jour un peu plus.