OL : Blanc n'est "pas menacé" mais…

Interrogé sur le début de saison de l’OL et l’avenir de Laurent Blanc, John Textor a soufflé le chaud et le froid. Néanmoins, le patron a rappelé à son entraîneur ses objectifs après la fin du mercato.

Après la déroute contre Montpellier, il avait assuré que son avenir allait être discuté sur la place publique suite au zéro pointé en deux matchs de championnat. Dix jours plus tard, l’OL n’est plus fanny avec ce point du nul pris à Nice, mais l’avenir de Laurent Blanc reste incertain. Avec la fin du mercato, l’actualité lyonnaise est déjà bien chargée, mais la question de savoir si le coach français sera encore sur le banc après la trêve internationale se pose forcément.

Entre éloge et rappel à l’ordre, John Textor a soufflé le chaud et le froid mardi soir lors d’une visioconférence à laquelle a participé Olympique-et-Lyonnais. Ce n’est pas avec l’Américain que l’avenir de Blanc sera clair, même si certains messages sont lourds de sens. "Il se sait menacé s'il n'a pas de résultats et finir en dehors des places européennes serait un échec. (…) N’écrivez pas que Laurent Blanc est menacé, car je ne l’ai pas dit. Il sait qu’il faut chercher une performance. J'ai toujours montré une patience avec les coachs avec qui je suis en désaccord, comme à Molenbeek ou Botafogo. Laurent a bien travaillé l'an passé, il faut de la patience et du sérieux. On cherche parfois le court terme et le résultat immédiat. Mais il sait que les résultats doivent s'améliorer, pour nous ce n'est pas acceptable de terminer en milieu de tableau."

Textor lui a demandé "d'arrêter ses polémiques et jeux dans la presse"

Dimanche se présente le PSG au Parc OL et le club lyonnais pourrait bien afficher un point en quatre matchs. Un bilan comptable très loin des objectifs de Textor, à savoir retrouver l’Europe et qui plus est la Ligue des champions. Aujourd’hui, l’OL en est loin non pas comptablement (4 points) mais dans le niveau de jeu proposé. Laurent Blanc est forcément visé par les critiques, mais John Textor n’en oublie pas pour autant les joueurs qui sont sur le terrain. "Je n’apprécie pas le manque d’unité des leaders jusqu’à la base du vestiaire. Il dit qu’il a besoin de joueurs, notamment pour son organisation défensive, et je le comprends. J’ai une bonne relation avec lui, je lui ai juste demandé d’arrêter ses jeux avec les médias et les polémiques, de se modérer et faire en sorte que son travail parle pour lui. Vous surjouez un peu dans la presse, mais un coach prend ses responsabilités."

L’épée Damoclès n’est pas encore tombée sur la tête de Laurent Blanc, mais la venue du PSG, son ancien club, pourrait bien être le coup de grâce.