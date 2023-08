Toujours dans l’attente de signer à l’OL, Ernest Nuamah va en réalité être acheté par un club de la filiale Eagle Football à Nordsjaelland avant d’être prêté avec option d’achat obligation au club lyonnais.

Ernest Nuamah est à Lyon depuis une semaine, mais est toujours dans l’attente d’être véritablement un joueur de l’OL. Le temps se fait long, d’autant plus que la fin du mercato se rapproche chaque heure un peu plus. Les supporters lyonnais commencent à se demander si cette arrivée ne va tourner à la mauvaise blague, mais Laurent Blanc a tenu à rassurer tout l’environnement lyonnais après le nul à Nice (0-0). Le joueur est bien à Lyon et rejoindra le groupe avant le 1er septembre 23h59. "Ernest, il est à Lyon. Et il sera à Lyon. Il va nous emmener ce qu'il sait faire, il est plein de gaz, plein de jus, et il va apporter de la concurrence devant, ça va être une très bonne chose pour nous."

Une méthode qui interpelle forcément

S’ils ne sont pas forcément d’accord sur tous les points à l’OL ces derniers temps, l’entraîneur et John Textor sont sur la même longueur d’ondes concernant Nuamah. Dans le point presse réalisé mardi soir avec plusieurs médias dont Olympique-et-Lyonnais, l’actionnaire majoritaire de l’OL Groupe a confirmé l’arrivée prochaine du Ghanéen. À une subtilité près. Quand l’opération portait sur un prêt avec option d’achat obligatoire entre l’OL et Nordsjaelland, c’est un tout autre plan qui a été mis en place. "L’acquisition est en cours, mais par une filiale d’Eagle Football et ensuite, il sera prêté à l’OL. C’est important d’avoir ces ressources dans Eagle pour pouvoir permettre à l’OL d’avoir ce type de joueurs."

Un arrangement entre amis afin une nouvelle fois de contourner les restrictions de la DNCG alors que le club danois souhaitait un paiement cash dès cet été. Néanmoins, reste encore à apposer la signature de Nuamah sur le contrat. Le retard qui a commencé à faire paniquer tout le monde entre Rhône et Saône concerne avant tout "son visa, les derniers éléments du processus d’immigration qui doivent arriver. On espère avoir des nouvelles d'ici à quelques heures et qu’il pourra jouer le prochain match."