OL - Mercato : "Aucune offre concrète" du PSG pour Barcola

Le patron de l'OL John Textor dit n'avoir reçu aucune offre écrite et concrète de la part du PSG pour son jeune attaquant de 20 ans.

Le feuilleton Barcola se poursuit à l'OL. Interrogé lors d'un échange mardi, en début de soirée, avec quelques médias dont Olympique-et-Lyonnais.com, John Textor a assuré qu'il n'avait reçu aucune offre de la part du PSG. "J'échange régulièrement avec Nasser (al-Khelaïfi) sur différents sujets. Récemment, on a parlé de joueurs qui sont susceptibles de quitter le PSG et qui pourraient être intéressants pour l'OL, a admis le président de l'OL. Pour l'instant, on n'a pas trouvé d'accord sur ces joueurs."

Barcola n'a rien demandé à Textor mais...

Et au sujet de Bradley Barcola ? "Pour le moment, je n'ai reçu aucune offre écrite et concrète, a assuré John Textor. Ses représentants disent qu'ils veulent partir, mais Barcola est très poli et respectueux. Il ne me l'a pas dit lui-même." Alors que le PSG compte en faire sa priorité numéro un pour renforcer le secteur offensif, l'homme d'affaires américain continue de jouer la montre. "Il suscite beaucoup d'intérêt. Il sait qu'il y a plusieurs clubs qui s'intéressent à lui."

Avant de poursuivre : "Si Bradley demande à partir, on étudiera la possibilité d’une transaction et la faisabilité de l’opération. Nous, on souhaite avoir des joueurs qui ont la tête à l'OL", a insisté John Textor qui a refusé de donner publiquement un prix de vente pour son jeune attaquant.