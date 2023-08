Ernest Nuamah, ailier gaucher de Nordsjaelland et future recrue de l’OL

Face à l’attente qui pèse autour du dossier, Laurent Blanc a tenu à rassurer tout le monde. Ernest Nuamah, qui est toujours en salle d'attente, sera présent avec l’OL le week-end prochain contre le PSG.

Dans le spectacle affligeant produit sur le terrain, c’est finalement en coulisses que l’action de la soirée s’est déroulée pour ce Nice - OL qui a débouché sur un triste match (0-0). Malgré les propos des dirigeants de Nordsjaelland concernant le départ d’Ernest Nuamah vers l’OL, c’est bien l’optimisme qui est de mise entre Rhône et Saône. Bien que le Ghanéen n’ait toujours pas été présenté officiellement comme un joueur lyonnais, ça n’est plus qu’une question d’heures ou de jours.

Avec la fermeture du mercato le 1er septembre à 23h59, l’OL n’a de toute façon pas vraiment le choix et doit s'activer. Néanmoins, d’après Laurent Blanc, il ne faudra pas attendre le money-time pour l’annonce. "Ernest, il est à Lyon. Et il sera à Lyon. Il va nous emmener ce qu'il sait faire, il est plein de gaz, plein de jus, et il va apporter de la concurrence devant, ça va être une très bonne chose pour nous."

S’il a regretté des absences toujours nombreuses contre le PSG (Lacazette, Lovren, Lopes), Blanc a confirmé que Nuamah sera bien qualifié pour ce choc de la 4e journée de Ligue 1. Il n'est pas officiellement un joueur de l'OL, mais c'est tout comme dans l'environnement lyonnais. Comme quoi, tout n’a pas été sans saveur dimanche soir à Nice.