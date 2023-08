En prenant un point à Nice, l’OL a mis fin à sa spirale de défaites. Si l’on peut regretter le désert offensif, le club lyonnais n’était pas forcément venu pour autre chose qu’un nul (0-0).

"On sait jamais, sur un malentendu ça peut peut-être marcher". Cette réplique mythique de Michel Blanc dans les Bronzés aurait pu coller à merveille avec la prestation de l’OL dimanche soir à Nice. Les Lyonnais ont, eux aussi, toutes les peines du monde à séduire et conclure en ce début de saison et le voyage à Nice n’avait pas vocation à faire des folies. Il n’y a qu’à écouter Corentin Tolisso pour comprendre l’étendue du chantier entre Rhône et Saône actuellement. Si la sortie du milieu a pu choquer Edouard Cissé, consultant pour Prime Video, oui, l’OL est plus que satisfait du nul décroché sur la Côte d’Azur dimanche soir (0-0). Les plus anciens supporters de l’OL ont certainement eu les bras qui leur en tombent en attendant ces mots, mais c’est la réalité lyonnaise pour le moment.

Le discours d'une équipe qui joue le maintien

Après six défaites de suite, préparation comprise, l’heure n’était pas à l’extravagance à l’OL du côté de l’Allianz Riviera. Les Lyonnais ne s’en sont même pas cachés après le match : ils étaient bien venus pour un point, et plus si affinité si l'opportunité se présentait. "On se devait d’arriver solide défensivement et de montrer un meilleur visage, a avoué Rémy Riou après la rencontre. C’est ce qu’on a fait ce soir défensivement, on a pêché dans la finition offensive. On est tombé contre une bonne équipe et on a réussi à rester solidaire. Il fallait qu’on retrouve cette solidarité et la solidité défensive donc c’est chose faite. Ça fait du bien de ne pas prendre de but et de prendre un point."

À Lyon, on a connu des discours bien plus ambitieux qu'un premier clean-sheet cette saison et il n’y a pas si longtemps. Le contexte actuel oblige certes à faire le dos rond car "avec les absences d’Alexandre (Lacazette), Antho (Lopes) et Dejan (Lovren), c’est plus compliqué" mais avoir aussi peu d’ambition en se rendant chez une équipe tenue en échec lors des deux premiers matchs montre que les têtes lyonnaises sont au fond du sceau. Les propos tenus dimanche soir sont ceux d'une équipe qui lutte pour le maintien. C'est un peu ce qu'est l'OL en ce moment. Le désert offensif attendu et qui s'est vérifié en a été l'ultime preuve. Dimanche prochain se présente le PSG et le rythme de sénateur imprimé à Nice sera bien plus rapidement puni par Kylian Mbappé et consorts.

Se rassurer défensivement plus qu'offensivement

Les Lyonnais ont souvent eu la réputation d’élever le niveau quand l’adversaire l’exigeait, mais avec cette satisfaction de prendre un point, on peut se demander s’ils ont pour l’instant les leviers pour réaliser une grosse performance contre l’ogre parisien. Corentin Tolisso le concède, l’OL "ne pourra pas jouer comme ça toute la saison". Mais dans sa quête de confiance, quelque chose nous dit que le bloc médian mis en place à Nice sera bien plus proche d’un bloc bas au Parc OL dans six jours.

Cette stratégie avait été utilisée par Blanc lors du match au Parc des Princes la saison dernière et avec succès, mais la dynamique était tout autre à l’époque. L’OL s’en remettait à une attaque de feu avec Alexandre Lacazette, Rayan Cherki et Bradley Barcola. Ce dernier ne sait même pas dans quel vestiaire il prendra place à Décines dimanche prochain et à Nice, il n’a pas forcément sorti la tête de l’eau. Il y a eu un peu de mieux par rapport à Montpellier, mais l’objectif de la rencontre a surtout vu l’OL évoluer en 4-5-1 plus qu’en 4-3-3. Et le fameux malentendu offensif n’est jamais venu avec une seule frappe cadrée en 90 minutes.