Laurent Blanc : "L'OL a prouvé qu’il pouvait défendre" à Nice

Au terme d’un match indigeste au niveau du spectacle, l’OL a récolté son premier point à Nice (0-0). À défaut de l’emballement offensif, Laurent Blanc s’est satisfait du premier clean-sheet de la saison.

"Circulez, il n’y a rien à voir". Le match du dimanche 27 août 2023 entre Nice et l’OL (0-0) ne restera pas dans les annales de la Ligue 1, c’est une certitude. Avec seulement cinq tirs cadrés en 90 minutes, les 27 000 supporters niçois et les quelque 300 Lyonnais ont été contents du voyage. Les confrontations entre les deux formations réservent généralement son lot de buts, mais dimanche soir, le manque d’intensité de part et d’autre n’a facilité en rien le spectacle attendu.

D’averse, il en a été question dans le ciel niçois, beaucoup moins quand il s’agit de parler des situations chaudes. L’OL était venu pour stopper l’hémorragie de défaites et il a rempli son objectif avec ce premier point de la saison. Un bon point ? À écouter les différentes sorties lyonnaises, il a presque le goût d’une victoire… Les Lyonnais se sont faits du bien en jouant (très) mal, surtout dans le camp adverse.

Caleta-Car et Diomandé ont tenu la baraque

En plus de la satisfaction d’avoir enfin débloqué le compteur point dans cet exercice 2023-2024, l’OL a enfin fini un match sans prendre de buts. Ce n’était plus arrivé depuis bien longtemps, le 27 mai dernier exactement avec la dernière au Parc OL contre Reims. Depuis, les Lyonnais avaient enchaîné huit matchs (9 si l’on prend l’opposition contre Sion) en concédant a minima un but.

Laurent Blanc ne boudait pas son plaisir d’avoir été solide défensivement malgré la bouillie offensive. "C’était un match difficile, âpre, pas très sexy, je le reconnais, mais le bon point ce soir, c’est pour Lyon, il faut savoir s’en contenter. On dit parfois que mon équipe ne sait pas ou ne veut pas défendre, mais là, elle a démontré qu’elle pouvait le faire. Après, en termes de possession, Nice a été supérieur, et même en termes de domination, même si elle a été plutôt stérile."

Il y a bien eu 21 tirs niçois dimanche soir, mais Rémy Riou n’a finalement pas eu tant de travail à faire, bien aidé par la paire Caleta-Car - Diomandé. À défaut d’avoir été flamboyant, l’OL s’est montré très scolaire pour faire le dos rond pendant 90 minutes. Il faudrait donc voir le verre à moitié plein plutôt que l'inverse.