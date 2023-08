Corentin Tolisso : "L’OL 2023-2024 n'est pas celui de 2002"

De retour après un match d’absence, Corentin Tolisso portait le brassard dimanche soir à Nice. Face aux difficultés actuelles de l'OL, le milieu a assumé le point pris qui fait du bien aux têtes.

C’est un Corentin Tolisso un brin agacé qui s’est présenté au micro de Prime Video dimanche soir. Non pas par le point du match nul (0-0) obtenu à Nice, mais bien par les attentes placées dans cette équipe lyonnaises cette saison. À l’Allianz Riviera, le visage de l’OL a été loin d’être séduisant et pourtant les Lyonnais n’ont pas manqué de se satisfaire de ce point du nul. Le premier de leur saison. "On est l’OL de 2023-2024, pas celui de 2002 ou 2003. Aujourd’hui, on a plus de difficultés, on ne va pas se prendre pour des autres, a-t-il répondu à un confrère qui se demandait comment l’OL pouvait être content d’un point. On a mal commencé même lors des amicaux, mais on travaille je peux vous l’assurer. Tout le monde a envie de redresser la barre donc même si ce n’est qu’un point, l’OL 2023-2024 est content de faire nul à Nice."

"On ne peut pas jouer comme ça toute la saison"

On est loin du discours d’un club ayant des ambitions européennes et cela fait presque mal au cœur d’entendre un enfant de la maison lyonnaise tenir de tels propos. Toutefois, il y a peut-être enfin une part de lucidité dans ce qu’a dit Corentin Tolisso. L’OL n’est plus celui de début des années 2000, c'est un fait. Seulement quand le projet souhaité par John Textor est de retrouver la scène européenne, on ne peut se satisfaire de ce genre de discours.

Mais par les temps qui courent et le début de saison catastrophique, il faudrait certainement y aller étape par étape. C’est ce que semblent se fixer les joueurs de l’OL. "C’est un bon point, un point collectif, on va dire. On a souffert, mais on a souffert tous ensemble et on n’a pas rompu, c’est une bonne chose, a poursuivi le capitaine d'un soir. On est en difficulté en ce moment avec les premiers matchs, on a mal commencé la saison. Prendre un point contre une bonne équipe, on est content même si on sait qu’on ne peut pas jouer comme ça toute la saison, c’est une certitude."