John Textor, propriétaire de l’OL (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ayant participé au rachat de l’OL Groupe, le fonds d’investissement Ares serait prêt à revoir sa position au sein d’Eagle Football. En jeu ? Une volonté d’investir à Chelsea.

John Textor n’a sûrement pas besoin de ça dans cet été déjà compliqué à gérer, que ce soit à l’OL ou encore du côté de Molenbeek. Néanmoins, l’homme d’affaires américain pourrait bien avoir à faire face à une situation dont il se serait bien passé et qu'il n'a certainement pas imaginée. D’après Bloomberg, Ares serait en pleine réflexion concernant sa participation dans Eagle Football et pourrait bien revoir sa position. Selon le média américain, la société est en pourparlers pour modifier la structure de son investissement dans Eagle Football. Ares pourrait ainsi renoncer à sa position au sein du conseil d'administration de la holding de John Textor.

Pourquoi un changement aussi soudain ? Tout simplement parce que Ares serait de plus en plus intéressé pour investir dans Chelsea. Or, la législation anglaise interdit à une société d’être propriétaire ou d’avoir un intérêt financier dans deux clubs de Premier League. Avec 40% de Crystal Palace dans le giron Eagle Football, il y aurait donc un conflit d’intérêt pour Ares. Est-ce une façon de forcer la main à Textor de lâcher sa participation dans le club londonien ? Il y a quelques jours, l'Américain avait laissé planer ce doute.

Ares veut-il forcer la main à Textor ?

Pour rappel, Ares a été en première ligne pour aider John Textor à s’offrir le rachat de l’OL en décembre dernier. L’homme d’affaires américain a contracté un prêt auprès de la société d'investissements, tandis que deux des huit sièges du conseil d’administration d’Eagle ont été confiés à des représentants d’Ares. Est-ce que cette réflexion qui n’a pas été commentée par les deux parties peut avoir une incidence entre Rhône et Saône ?

Forcément, même s’il est avant tout question de la participation dans Crystal Palace. Mais avec cette structure de multiclubs souhaitée par Eagle Football, chaque décision a, par ricochet, une importance pour les autres. Les prochaines semaines devraient en dire un peu plus sur la volonté réelle d’Ares dans la galaxie Eagle.