OL - Mercato : la piste Kadewere bat de l'aile à Montpellier

Tino Kadewere (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Candidat à un départ, Tino Kadewere est toujours un joueur de l’OL. L’attaquant zimbabwéen ne serait d’ailleurs plus une piste pour Montpellier.

OL - Montpellier, ce n’est pas que l’affiche qui va se tenir samedi au Parc OL à partir de 17h. Ces dernières semaines, les deux clubs étaient liés par la rumeur d’une arrivée de Tino Kadewere dans l’Hérault. L’attaquant lyonnais n’est plus vraiment désiré à Lyon avec un contrat qui se termine dans douze mois et un salaire en moins qui ne serait pas de trop dans les finances lyonnaises. À la recherche d’un futur remplaçant à Elye Wahi, Montpellier avait notamment coché le nom de Kadewere pour prendre la suite de l’international Espoirs. Néanmoins, cette arrivée dans le sud de la France ne devrait pas intervenir selon le site AllezPaillade.

15 jours pour trouver une porte de sortie

Déjà parce que Wahi n’est toujours pas parti malgré les nombreux intérêts à travers l’Europe. Une situation qui dure et qui aurait eu raison de la patience de Tino Kadewere, pourtant assez ouvert à une expérience dans le sud de la France. Ensuite, le nom plaisait à la direction montpelliéraine, mais un peu moins à Michel Der Zakarian. L’entraîneur du MHSC n’aurait pas été totalement convaincu par le profil de l’attaquant de 27 ans, ce qui aurait fait ralentir les discussions entre les différentes parties. Ce n’est pas forcément pour plaire à l’OL qui cherche à trouver des portes de sortie à des joueurs plus vraiment désirés entre Rhône et Saône afin de se montrer actif à quinze jours de la fin du mercato.