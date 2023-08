OL - Mercato : O’Brien toujours dans l’attente

Jake O’Brien lors d’un match de présaison de Crystal Palace (Photo by Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Arrivé à Lyon ces derniers jours, Jake O’Brien n’a toujours pas été annoncé comme un nouveau joueur de l’OL. Le défenseur irlandais a pourtant réussi ses examens médicaux.

Tout est ok et pourtant aucune officialisation à l’horizon pour le moment. Débarqué entre Rhône et Saône ces dernières heures, Jack O’Brien est toujours en salle d’attente. Non pas pour sa visite médicale mais bien pour revêtir les équipements de l’Olympique lyonnais. A 22 ans, le défenseur irlandais devrait être la nouvelle recrue estivale de l’OL, encore faut-il qu’elle soit validée. Avec les sanctions liées à la décision de la DNCG, le club lyonnais avance forcément sur des oeufs en matière de recrutement. Les arrivées dépendent des départs et c’est le quotidien qui rythme l’été de la direction lyonnaise depuis un mois désormais.

Néanmoins, O’Brien va bien devenir un joueur de l’OL dans les prochaines heures. La visite médicale a été passée sans encombre et l’ancien de Crystal Palace, prêté avec succès la saison dernière au RWD Molenbeek, fera ses premiers pas lyonnais en cours de semaine. Pour définitivement s’y installer ? Il semblerait que Laurent Blanc souhaite se faire une première opinion sur le terrain avant qu’une décision ne soit prise pour O’Brien concernant un potentiel prêt.