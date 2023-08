John Textor en conférence de presse mai 2023 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Avec Eagle Football, John Textor a pour ambition de voir ses clubs réussir sur la scène européenne. L’Américain veut s’appuyer sur différents leviers pour tenter de contrer les puissants clubs comme Manchester City.

Un nouveau club va-t-il faire son entrée dans le giron d’Eagle Football ? Selon des informations venues du Brésil, John Textor aurait des vues sur le club portugais d’Estoril. En cas de rachat, la holding de l’Américain compterait désormais cinq formations dont quatre évoluant en Europe. Cette abondance de biens n’a pas pour objectif de créer des "clubs satellites" comme l’a confirmé Textor au média flamand De Tjies.

En regroupant plusieurs clubs au sein d’une même structure, l’Américain veut tenter de contrer les grandes puissances européennes. Il ne s’en est jamais caché depuis sa prise de pouvoir à l’OL. À défaut de pouvoir dépenser des millions d’euros comme les clubs-Etats, John Textor veut s’appuyer sur les qualités de chacun de ses clubs pour tenter de rivaliser. "Sportivement, nous ne pouvons rivaliser avec Manchester City qu'à travers un réseau mondial de recrutement de talents avant que les clubs-Etats ne puissent les acheter."

Des achats de clubs bien ciblés

La synergie entre les différents clubs d’Eagle Football a déjà été mise en route avec notamment l’arrivée de Jeffinho à l’OL ou encore le prêt récent de Florent Sanchez à Molenbeek. Les passerelles doivent donc se faire et chaque club peut apporter sa pierre à l’édifice. "Crystal Palace est le seul club du sud de Londres qui peut permettre d'accéder à la Premier League. L’OL est l’un des plus grands centres de formation au monde. Botafogo n’est pas seulement un club de Rio, mais évolue dans un pays qui regorge de talents. Molenbeek est un club de la capitale de l'Europe, à deux heures de Londres, dans un pays qui a été numéro un au classement FIFA pendant des années. Les lois belges sur l'immigration, très souples, en font également une tête de pont cruciale pour garder nos talents du reste du monde."

Ce système peut-il être suffisant afin de rivaliser avec les meilleurs ? John Textor est conscient qu’il en faudra bien plus pour avoir une égalité des chances. C’est pourquoi il en appelle à l’instauration d’un plafond salarial dans le but d'éviter de voir autant de différence et des gros clubs aux moyens illimités faire la loi sur le marché. Un cheval de bataille qui risque de se heurter à quelques obstacles.