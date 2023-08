Damien Da Silva (ex-OL) n’a "pas senti une chance avec Blanc"

Parti s’exiler en Australie l’hiver dernier, Damien Da Silva a retrouvé le goût du football. Le défenseur l’avait un peu perdu à l’OL, où il n’a que très peu joué.

En l’espace de quatre mois, il a fait l’unanimité à Melbourne. Parti en Australie à la fin du dernier mercato hivernal, Damien Da Silva a conquis les fans du Melbourne Victory, au point d’être élu meilleur joueur de la saison du club. Un sacré exploit pour le défenseur qui était en mal de confiance. S’il a décidé de sauter le pas et de tenter l’expérience à l’étranger, c’est avant tout pour un projet de vie personnel, mais aussi retrouver le goût du jeu. Cette saveur, Damien Da Silva l’avait quelque peu perdue ces derniers mois à l’OL. Arrivé libre à l’été 2021, le défenseur a avant tout joué les seconds rôles entre Rhône et Saône.

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir vu l’OL accumuler les soucis défensifs entre blessures et mauvais résultats. Ça n’a pas été suffisant pour le joueur qui avait alors 33 ans à son arrivée. "J’étais conscient qu’il serait dur de m’imposer à l’OL. Mais c’est un challenge qui me motivait et j’espérais jouer beaucoup plus. Refuser un gros club comme Lyon, c’était difficile pour moi à ce stade de ma carrière, mais ça aussi été très dur de partir de Rennes. À Lyon, je me suis beaucoup remis en question, je me demandais ce que je pouvais mieux faire pour jouer davantage, a-t-il avoué dans une interview à So Foot. Au final, je ne sais pas, il y avait sans doute des joueurs meilleurs que moi, mais je suis content de m’être battu dans ce club, de ne pas avoir lâché."

Six de ses huit matchs avec Blanc pourtant

Après 21 matchs lors de sa première saison sous Peter Bosz, Damien Da Silva n’a pas pu profiter du changement de coach pour se faire une place au soleil. Pourtant, il avait l’expérience de la Ligue 1 recherchée par Laurent Blanc. Il y a bien eu six matchs joués avec le Cévenol dont trois titularisations de suite après la Coupe du monde.

Seulement, être de nouveau en marge du groupe au moment de certains retours a été la goutte de trop pour le défenseur central qui a préféré plier bagages. "En fait, je n’ai pas senti que j’avais ma chance de m’imposer avec Laurent Blanc, même si le coach a fini par me dire qu’il voulait me garder, car il pensait passer à une défense à trois. Mais intérieurement, j’avais pris ma décision, je voulais reprendre du plaisir, enchaîner les matchs."