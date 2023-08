OL : la défense continue d’être fragile

Dimanche, l’OL s’est incliné à Strasbourg (2-1). La faute à une inefficacité offensive certes, mais surtout à des erreurs défensives évitables.

La même rengaine chaque jour, chaque mois ou même chaque saison qui passe. À Lyon, les vacances n’aident pas forcément à faire totalement le vide dans les têtes, comme l’espérerait Anthony Lopes à la fin de chaque saison. Quand l’espoir d’un renouveau ressurgit, le supporter lyonnais est vite ramené à sa réalité. Dimanche soir à Strasbourg, il a certainement eu l’impression de voir encore et encore le même scénario d’un match de l’OL.

Bien plus entreprenante que lors des matchs de préparation, la formation lyonnaise n’a pas réussi à tuer le match ou à l’emballer avec cette occasion d’Alexandre Lacazette. L’attaquant a dû la ruminer et la visionner un bon nombre de fois depuis mais le constat reste le même. L’OL n’arrive pas à mettre la tête sous l’eau à son adversaire et ce dernier en profite. De quoi faire sortir de ses gonds Rayan Cherki. "En cinq minutes, les adversaires arrivent à plier les matches contre nous. C’est quelque chose que l’on va devoir rapidement changer."

Un but pris sur 15 des 16 derniers matchs

Ce constat, les Lyonnais l’ont déjà fait la saison dernière et la préparation estivale n’a pourtant rien changé. Castello Lukeba est parti soulever un premier trophée à Leipzig quand Clinton Mata et Dejan Lovren pointent à l’infirmerie. Il peut donc y avoir des circonstances atténuantes, comme le manque de rythme de Duje Caleta-Car après une saison à 19 matchs à Southampton. "Je ne suis pas encore au top physiquement, car je n’ai pas fait la préparation complète. Je manque de matchs dans mes jambes, mais pour un premier match, je suis satisfait." Seulement, les fautes stupides d’un Saël Kumbedi n’en sont en rien une.

Emporté par sa fougue, le jeune latéral est encore trop sujet à des erreurs qui coutent cher. En Alsace, sa faute à l’entrée de la surface a entraîné l’ouverture du score strasbourgeoise. Il y aurait bien évidemment pu y avoir une tête ou un pied pour dégager le ballon de Bellegarde mais prendre un nouveau de pied arrêté est symptomatique des errements défensifs lyonnais. Contre Crystal Palace une semaine plus tôt, l’OL s’était déjà fait surprendre par deux fois de la sorte.

Bien défendre est avant tout un souci collectif et l’affaire de tous. En encaissant au moins un but sur dix des onze derniers matchs officiels (+ les cinq amicaux), les Lyonnais ne l’ont pas totalement intégré, à l’image de la non-compensation du pressing de Tagliafico sur le 2-0 alsacien. On dit souvent que les attaques font gagner les matchs et les défenses des titres. À l’OL, ne pas partir avec un handicap au score serait avant tout bienvenu pour gagner ces matchs qui se ressemblent bien trop chaque année.